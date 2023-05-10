2018 seçimlerinde Muğla'dan kaç milletvekili çıktı? 2018'de AKP, CHP, MHP, İYİ Parti Muğla'dan kaç milletvekili çıkarttı? 24 Haziran 2018 Muğla seçim sonuçları

Yayınlanma: 10.05.2023 - 14:42

Güncelleme: 10.05.2023 - 14:42

Cumhurbaşkanı Seçimi ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, 24 Haziran 2018 Pazar günü gerçekleşti. Seçime katılan partilerin hangi illerde ne kadar oy aldığı, ne kadar millet vekili çıkardığı ve milletvekillerinin kimler olduğu merak ediliyor. İşte, 24 Haziran 2018 seçim sonuçları...

2018 SEÇİMLERİNDE MUĞLA'DA PARTİLER NE KADAR OY ALDI?

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ - 182.679

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ - 42.033

HÜR DAVA PARTİSİ - 1.402

VATAN PARTİSİ - 2.667

HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ - 43.648

CUMHURİYET HALK PARTİSİ - 264.842

SAADET PARTİSİ - 3.958

İYİ PARTİ - 106.862

BAĞIMSIZLAR - 0

2018 SEÇİMLERİ MUĞLA'DA HANGİ PARTİ NE KADAR MİLLETVEKİLİ ÇIKARTTI?

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ - 2

CUMHURİYET HALK PARTİSİ - 4

İYİ PARTİ - 1

2018 MUĞLA MİLLETVEKİLLERİ VE PARTİLERİ

MEHMET YAVUZ DEMİR - AKP

YELDA EROL GÖKCAN - AKP

MÜRSEL ALBAN - CHP

SUAT ÖZCAN - CHP

BURAK ERBAY - CHP

SÜLEYMAN GİRGİN - CHP

METİN ERGUN - İYİ PARTİ