2018 seçimlerinde Muğla'dan kaç milletvekili çıktı? 2018'de AKP, CHP, MHP, İYİ Parti Muğla'dan kaç milletvekili çıkarttı? 24 Haziran 2018 Muğla seçim sonuçları
2018 Türkiye genel seçimleri 24 Haziran 2018'de gerçekleşti. Bu seçimlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 27. dönemi 600 yeni üyesi belirlendi. 56.322.632 seçmenin 49.664.165'i oy kullandı. 24 Haziran 2018 genel seçimlerinde seçime katılma oranı yüzde 88,18 oldu. İşte, 24 Haziran 2018 Muğla seçim sonuçları...
Cumhurbaşkanı Seçimi ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, 24 Haziran 2018 Pazar günü gerçekleşti. Seçime katılan partilerin hangi illerde ne kadar oy aldığı, ne kadar millet vekili çıkardığı ve milletvekillerinin kimler olduğu merak ediliyor. İşte, 24 Haziran 2018 seçim sonuçları...
2018 SEÇİMLERİNDE MUĞLA'DA PARTİLER NE KADAR OY ALDI?
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ - 182.679
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ - 42.033
HÜR DAVA PARTİSİ - 1.402
VATAN PARTİSİ - 2.667
HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ - 43.648
CUMHURİYET HALK PARTİSİ - 264.842
SAADET PARTİSİ - 3.958
İYİ PARTİ - 106.862
BAĞIMSIZLAR - 0
2018 SEÇİMLERİ MUĞLA'DA HANGİ PARTİ NE KADAR MİLLETVEKİLİ ÇIKARTTI?
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ - 2
CUMHURİYET HALK PARTİSİ - 4
İYİ PARTİ - 1
2018 MUĞLA MİLLETVEKİLLERİ VE PARTİLERİ
MEHMET YAVUZ DEMİR - AKP
YELDA EROL GÖKCAN - AKP
MÜRSEL ALBAN - CHP
SUAT ÖZCAN - CHP
BURAK ERBAY - CHP
SÜLEYMAN GİRGİN - CHP
METİN ERGUN - İYİ PARTİ
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