2018 seçimlerinde Muğla'dan kaç milletvekili çıktı? 2018'de AKP, CHP, MHP, İYİ Parti Muğla'dan kaç milletvekili çıkarttı? 24 Haziran 2018 Muğla seçim sonuçları

2018 Türkiye genel seçimleri 24 Haziran 2018'de gerçekleşti. Bu seçimlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 27. dönemi 600 yeni üyesi belirlendi. 56.322.632 seçmenin 49.664.165'i oy kullandı. 24 Haziran 2018 genel seçimlerinde seçime katılma oranı yüzde 88,18 oldu. İşte, 24 Haziran 2018 Muğla seçim sonuçları...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.05.2023 - 14:42
2018 seçimlerinde Muğla'dan kaç milletvekili çıktı? 2018'de AKP, CHP, MHP, İYİ Parti Muğla'dan kaç milletvekili çıkarttı? 24 Haziran 2018 Muğla seçim sonuçları
Abone Ol google-news

Cumhurbaşkanı Seçimi ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, 24 Haziran 2018 Pazar günü gerçekleşti. Seçime katılan partilerin hangi illerde ne kadar oy aldığı, ne kadar millet vekili çıkardığı ve milletvekillerinin kimler olduğu merak ediliyor. İşte, 24 Haziran 2018 seçim sonuçları...

2018 SEÇİMLERİNDE MUĞLA'DA PARTİLER NE KADAR OY ALDI?

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ - 182.679

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ - 42.033

HÜR DAVA PARTİSİ - 1.402

VATAN PARTİSİ - 2.667

HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ - 43.648

CUMHURİYET HALK PARTİSİ - 264.842

SAADET PARTİSİ - 3.958

İYİ PARTİ - 106.862

BAĞIMSIZLAR - 0

2018 SEÇİMLERİ MUĞLA'DA HANGİ PARTİ NE KADAR MİLLETVEKİLİ ÇIKARTTI?

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ  - 2

CUMHURİYET HALK PARTİSİ - 4

İYİ PARTİ - 1

2018 MUĞLA MİLLETVEKİLLERİ VE PARTİLERİ

MEHMET YAVUZ DEMİR - AKP

YELDA EROL GÖKCAN - AKP

MÜRSEL ALBAN - CHP

SUAT ÖZCAN - CHP

BURAK ERBAY - CHP

SÜLEYMAN GİRGİN - CHP

METİN ERGUN - İYİ PARTİ


2018 seçim Cumhurbaşkanı Seçimi genel seçim Seçim seçimler 24 haziran seçimi 24 haziran seçimleri

İlgili Haberler

2018 seçimlerinde Mardin'den kaç milletvekili çıktı? 2018'de AKP, CHP, MHP, İYİ Parti Mardin'den kaç milletvekili çıkarttı? 24 Haziran 2018 Mardin seçim sonuçları

2018 seçimlerinde Mardin'den kaç milletvekili çıktı? 2018'de AKP, CHP, MHP, İYİ Parti Mardin'den kaç milletvekili çıkarttı? 24 Haziran 2018 Mardin seçim sonuçları
2018 seçimlerinde Manisa'dan kaç milletvekili çıktı? 2018'de AKP, CHP, MHP, İYİ Parti Manisa'dan kaç milletvekili çıkarttı? 24 Haziran 2018 Manisa seçim sonuçları

2018 seçimlerinde Manisa'dan kaç milletvekili çıktı? 2018'de AKP, CHP, MHP, İYİ Parti Manisa'dan kaç milletvekili çıkarttı? 24 Haziran 2018 Manisa seçim sonuçları
2018 seçimlerinde Kahramanmaraş'tan kaç milletvekili çıktı? 2018'de AKP, CHP, MHP, İYİ Parti Kahramanmaraş'tan kaç milletvekili çıkarttı? 24 Haziran 2018 Kahramanmaraş seçim sonuçları

2018 seçimlerinde Kahramanmaraş'tan kaç milletvekili çıktı? 2018'de AKP, CHP, MHP, İYİ Parti Kahramanmaraş'tan kaç milletvekili çıkarttı? 24 Haziran 2018 Kahramanmaraş seçim sonuçları

En Çok Okunan Haberler