2018 seçimlerinde Manisa'dan kaç milletvekili çıktı? 2018'de AKP, CHP, MHP, İYİ Parti Manisa'dan kaç milletvekili çıkarttı? 24 Haziran 2018 Manisa seçim sonuçları
2018 Türkiye genel seçimleri 24 Haziran 2018'de gerçekleşti. Bu seçimlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 27. dönemi 600 yeni üyesi belirlendi. 56.322.632 seçmenin 49.664.165'i oy kullandı. 24 Haziran 2018 genel seçimlerinde seçime katılma oranı yüzde 88,18 oldu. İşte, 24 Haziran 2018 Manisa seçim sonuçları...
Cumhurbaşkanı Seçimi ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, 24 Haziran 2018 Pazar günü gerçekleşti. Seçime katılan partilerin hangi illerde ne kadar oy aldığı, ne kadar millet vekili çıkardığı ve milletvekillerinin kimler olduğu merak ediliyor. İşte, 24 Haziran 2018 seçim sonuçları...
2018 SEÇİMLERİNDE MANİSA'DA PARTİLER NE KADAR OY ALDI?
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ - 385.078
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ - 109.812
HÜR DAVA PARTİSİ - 2.581
VATAN PARTİSİ - 2.816
HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ - 67.184
CUMHURİYET HALK PARTİSİ - 252.578
SAADET PARTİSİ - 8.943
İYİ PARTİ - 130.009
BAĞIMSIZLAR - 0
2018 SEÇİMLERİ MANİSA'DA HANGİ PARTİ NE KADAR MİLLETVEKİLİ ÇIKARTTI?
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ - 5
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ - 1
CUMHURİYET HALK PARTİSİ - 3
İYİ PARTİ - 1
2018 MANİSA MİLLETVEKİLLERİ VE PARTİLERİ
MURAT BAYBATUR - AKP
UĞUR AYDEMİR - AKP
İSMAİL BİLEN - AKP
SEMRA KAPLAN KIVIRCIK - AKP
MEHMET ALİ ÖZKAN - AKP
ERKAN AKÇAY - MHP
ÖZGÜR ÖZEL - CHP
AHMET VEHBİ BAKIRLIOĞLU - CHP
BEKİR BAŞEVİRGEN - CHP
TAMER AKKAL - İYİ PARTİ
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