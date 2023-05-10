2018 seçimlerinde Manisa'dan kaç milletvekili çıktı? 2018'de AKP, CHP, MHP, İYİ Parti Manisa'dan kaç milletvekili çıkarttı? 24 Haziran 2018 Manisa seçim sonuçları

Yayınlanma: 10.05.2023 - 13:15

Güncelleme: 10.05.2023 - 13:15

Cumhurbaşkanı Seçimi ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, 24 Haziran 2018 Pazar günü gerçekleşti. Seçime katılan partilerin hangi illerde ne kadar oy aldığı, ne kadar millet vekili çıkardığı ve milletvekillerinin kimler olduğu merak ediliyor. İşte, 24 Haziran 2018 seçim sonuçları...

2018 SEÇİMLERİNDE MANİSA'DA PARTİLER NE KADAR OY ALDI?

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ - 385.078

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ - 109.812

HÜR DAVA PARTİSİ - 2.581

VATAN PARTİSİ - 2.816

HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ - 67.184

CUMHURİYET HALK PARTİSİ - 252.578

SAADET PARTİSİ - 8.943

İYİ PARTİ - 130.009

BAĞIMSIZLAR - 0

2018 SEÇİMLERİ MANİSA'DA HANGİ PARTİ NE KADAR MİLLETVEKİLİ ÇIKARTTI?

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ - 5

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ - 1

CUMHURİYET HALK PARTİSİ - 3

İYİ PARTİ - 1

2018 MANİSA MİLLETVEKİLLERİ VE PARTİLERİ

MURAT BAYBATUR - AKP

UĞUR AYDEMİR - AKP

İSMAİL BİLEN - AKP

SEMRA KAPLAN KIVIRCIK - AKP

MEHMET ALİ ÖZKAN - AKP

ERKAN AKÇAY - MHP

ÖZGÜR ÖZEL - CHP

AHMET VEHBİ BAKIRLIOĞLU - CHP

BEKİR BAŞEVİRGEN - CHP

TAMER AKKAL - İYİ PARTİ