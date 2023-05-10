2018 seçimlerinde Muş'tan kaç milletvekili çıktı? 2018'de AKP, CHP, MHP, İYİ Parti Muş'tan kaç milletvekili çıkarttı? 24 Haziran 2018 Muş seçim sonuçları

2018 Türkiye genel seçimleri 24 Haziran 2018'de gerçekleşti. Bu seçimlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 27. dönemi 600 yeni üyesi belirlendi. 56.322.632 seçmenin 49.664.165'i oy kullandı. 24 Haziran 2018 genel seçimlerinde seçime katılma oranı yüzde 88,18 oldu. İşte, 24 Haziran 2018 Muş seçim sonuçları...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.05.2023 - 14:46
2018 seçimlerinde Muş'tan kaç milletvekili çıktı? 2018'de AKP, CHP, MHP, İYİ Parti Muş'tan kaç milletvekili çıkarttı? 24 Haziran 2018 Muş seçim sonuçları
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Cumhurbaşkanı Seçimi ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, 24 Haziran 2018 Pazar günü gerçekleşti. Seçime katılan partilerin hangi illerde ne kadar oy aldığı, ne kadar millet vekili çıkardığı ve milletvekillerinin kimler olduğu merak ediliyor. İşte, 24 Haziran 2018 seçim sonuçları...

2018 SEÇİMLERİNDE MUŞ'TA PARTİLER NE KADAR OY ALDI?

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ - 61.197

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ - 7.047

HÜR DAVA PARTİSİ - 2.791

VATAN PARTİSİ - 406

HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ - 102.725

CUMHURİYET HALK PARTİSİ - 4.667

SAADET PARTİSİ - 1.707

İYİ PARTİ - 8.165

BAĞIMSIZLAR - 0

2018 SEÇİMLERİ MUŞ'TA HANGİ PARTİ NE KADAR MİLLETVEKİLİ ÇIKARTTI?

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ - 1

HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ - 3

2018 MUŞ MİLLETVEKİLLERİ VE PARTİLERİ

MEHMET EMİN ŞİMŞEK - AKP

GÜLÜSTAN KILIÇ KOÇYİĞİT - HDP

MENSUR IŞIK - HDP

ŞEVİN COŞKUN - HDP


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