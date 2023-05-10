2018 seçimlerinde Malatya'dan kaç milletvekili çıktı? 2018'de AKP, CHP, MHP, İYİ Parti Malatya'dan kaç milletvekili çıkarttı? 24 Haziran 2018 Malatya seçim sonuçları

Yayınlanma: 10.05.2023 - 13:11

Güncelleme: 10.05.2023 - 13:11

Cumhurbaşkanı Seçimi ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, 24 Haziran 2018 Pazar günü gerçekleşti. Seçime katılan partilerin hangi illerde ne kadar oy aldığı, ne kadar millet vekili çıkardığı ve milletvekillerinin kimler olduğu merak ediliyor. İşte, 24 Haziran 2018 seçim sonuçları...

2018 SEÇİMLERİNDE MALATYA'DA PARTİLER NE KADAR OY ALDI?

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ - 265.833

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ - 79.588

HÜR DAVA PARTİSİ - 1.638

VATAN PARTİSİ - 695

HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ - 34.647

CUMHURİYET HALK PARTİSİ - 82.651

SAADET PARTİSİ - 7.400

İYİ PARTİ - 21.056

BAĞIMSIZLAR - 0

2018 SEÇİMLERİ MALATYA'DA HANGİ PARTİ NE KADAR MİLLETVEKİLİ ÇIKARTTI?

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ - 4

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ - 1

CUMHURİYET HALK PARTİSİ - 1

2018 MALATYA MİLLETVEKİLLERİ VE PARTİLERİ

BÜLENT TÜFENKCİ - AKP

ÖZNUR ÇALIK - AKP

AHMET ÇAKIR - AKP

HAKAN KAHTALI - AKP

MEHMET CELAL FENDOĞLU - MHP

VELİ AĞBABA - CHP