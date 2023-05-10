2018 seçimlerinde Nevşehir'den kaç milletvekili çıktı? 2018'de AKP, CHP, MHP, İYİ Parti Nevşehir'den kaç milletvekili çıkarttı? 24 Haziran 2018 Nevşehir seçim sonuçları

Yayınlanma: 10.05.2023 - 14:49

Güncelleme: 10.05.2023 - 14:49

Cumhurbaşkanı Seçimi ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, 24 Haziran 2018 Pazar günü gerçekleşti. Seçime katılan partilerin hangi illerde ne kadar oy aldığı, ne kadar millet vekili çıkardığı ve milletvekillerinin kimler olduğu merak ediliyor. İşte, 24 Haziran 2018 seçim sonuçları...

2018 SEÇİMLERİNDE NEVŞEHİR'DE PARTİLER NE KADAR OY ALDI?

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ - 101.552

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ - 34.118

HÜR DAVA PARTİSİ - 558

VATAN PARTİSİ - 433

HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ - 3.329

CUMHURİYET HALK PARTİSİ - 31.705

SAADET PARTİSİ - 2.233

İYİ PARTİ - 17.192

BAĞIMSIZLAR - 0

2018 SEÇİMLERİ NEVŞEHİR'DE HANGİ PARTİ NE KADAR MİLLETVEKİLİ ÇIKARTTI?

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ - 2

CUMHURİYET HALK PARTİSİ - 1

2018 NEVŞEHİR MİLLETVEKİLLERİ VE PARTİLERİ

MUSTAFA AÇIKGÖZ - AKP

YÜCEL MENEKŞE - AKP

FARUK SARIASLAN - CHP