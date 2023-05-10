2018 seçimlerinde Samsun'dan kaç milletvekili çıktı? 2018'de AKP, CHP, MHP, İYİ Parti Samsun'dan kaç milletvekili çıkarttı? 24 Haziran 2018 Samsun seçim sonuçları

Yayınlanma: 10.05.2023 - 15:08

Güncelleme: 10.05.2023 - 15:08

Cumhurbaşkanı Seçimi ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, 24 Haziran 2018 Pazar günü gerçekleşti. Seçime katılan partilerin hangi illerde ne kadar oy aldığı, ne kadar millet vekili çıkardığı ve milletvekillerinin kimler olduğu merak ediliyor. İşte, 24 Haziran 2018 seçim sonuçları...

2018 SEÇİMLERİNDE SAMSUN'DA PARTİLER NE KADAR OY ALDI?

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ - 443.537

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ - 138.480

HÜR DAVA PARTİSİ - 1.313

VATAN PARTİSİ - 1.816

HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ - 15.082

CUMHURİYET HALK PARTİSİ - 147.454

SAADET PARTİSİ - 12.140

İYİ PARTİ - 92.817

BAĞIMSIZLAR - 715

2018 SEÇİMLERİ SAMSUN'DA HANGİ PARTİ NE KADAR MİLLETVEKİLİ ÇIKARTTI?

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ - 5

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ - 1

CUMHURİYET HALK PARTİSİ - 2

İYİ PARTİ - 1

2018 SAMSUN MİLLETVEKİLLERİ VE PARTİLERİ

ALİ İHSAN YAVUZ - AKP

RECEP UNCUOĞLU - AKP

KENAN SOFUOĞLU - AKP

ÇİĞDEM ERDOĞAN ATABEK - AKP

MUHAMMED LEVENT BÜLBÜL - MHP

ENGİN ÖZKOÇ - CHP

ÜMİT DİKBAYIR - İYİ PARTİ