2018 seçimlerinde Rize'den kaç milletvekili çıktı? 2018'de AKP, CHP, MHP, İYİ Parti Rize'den kaç milletvekili çıkarttı? 24 Haziran 2018 Rize seçim sonuçları

2018 Türkiye genel seçimleri 24 Haziran 2018'de gerçekleşti. Bu seçimlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 27. dönemi 600 yeni üyesi belirlendi. 56.322.632 seçmenin 49.664.165'i oy kullandı. 24 Haziran 2018 genel seçimlerinde seçime katılma oranı yüzde 88,18 oldu. İşte, 24 Haziran 2018 Rize seçim sonuçları...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.05.2023 - 15:00
2018 seçimlerinde Rize'den kaç milletvekili çıktı? 2018'de AKP, CHP, MHP, İYİ Parti Rize'den kaç milletvekili çıkarttı? 24 Haziran 2018 Rize seçim sonuçları
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Cumhurbaşkanı Seçimi ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, 24 Haziran 2018 Pazar günü gerçekleşti. Seçime katılan partilerin hangi illerde ne kadar oy aldığı, ne kadar millet vekili çıkardığı ve milletvekillerinin kimler olduğu merak ediliyor. İşte, 24 Haziran 2018 seçim sonuçları...

2018 SEÇİMLERİNDE RİZE'DE PARTİLER NE KADAR OY ALDI?

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ - 145.412

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ - 27.831

HÜR DAVA PARTİSİ - 236

VATAN PARTİSİ - 372

HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ - 3.214

CUMHURİYET HALK PARTİSİ - 29.234

SAADET PARTİSİ - 4.187

İYİ PARTİ - 13.479

BAĞIMSIZLAR - 276

2018 SEÇİMLERİ RİZE'DE HANGİ PARTİ NE KADAR MİLLETVEKİLİ ÇIKARTTI?

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ - 3

2018 RİZE MİLLETVEKİLLERİ VE PARTİLERİ

HAYATİ YAZICI - AKP

OSMAN AŞKIN BAK - AKP

MUHAMMED AVCI - AKP


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