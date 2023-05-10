2018 seçimlerinde Sakarya'dan kaç milletvekili çıktı? 2018'de AKP, CHP, MHP, İYİ Parti Sakarya'dan kaç milletvekili çıkarttı? 24 Haziran 2018 Sakarya seçim sonuçları
2018 Türkiye genel seçimleri 24 Haziran 2018'de gerçekleşti. Bu seçimlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 27. dönemi 600 yeni üyesi belirlendi. 56.322.632 seçmenin 49.664.165'i oy kullandı. 24 Haziran 2018 genel seçimlerinde seçime katılma oranı yüzde 88,18 oldu. İşte, 24 Haziran 2018 Sakarya seçim sonuçları...
Cumhurbaşkanı Seçimi ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, 24 Haziran 2018 Pazar günü gerçekleşti. Seçime katılan partilerin hangi illerde ne kadar oy aldığı, ne kadar millet vekili çıkardığı ve milletvekillerinin kimler olduğu merak ediliyor. İşte, 24 Haziran 2018 seçim sonuçları...
2018 SEÇİMLERİNDE SAKARYA'DA PARTİLER NE KADAR OY ALDI?
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ - 375.397
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ - 88.022
HÜR DAVA PARTİSİ - 880
VATAN PARTİSİ - 1.232
HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ - 17.403
CUMHURİYET HALK PARTİSİ - 88.486
SAADET PARTİSİ - 13.240
İYİ PARTİ - 60.586
BAĞIMSIZLAR - 276
2018 SEÇİMLERİ SAKARYA'DA HANGİ PARTİ NE KADAR MİLLETVEKİLİ ÇIKARTTI?
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ - 4
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ - 1
CUMHURİYET HALK PARTİSİ - 1
İYİ PARTİ - 1
2018 SAKARYA MİLLETVEKİLLERİ VE PARTİLERİ
ALİ İHSAN YAVUZ - AKP
RECEP UNCUOĞLU - AKP
KENAN SOFUOĞLU - AKP
ÇİĞDEM ERDOĞAN ATABEK - AKP
MUHAMMED LEVENT BÜLBÜL - MHP
ENGİN ÖZKOÇ - CHP
ÜMİT DİKBAYIR - İYİ PARTİ
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