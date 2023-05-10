2018 seçimlerinde Trabzon'dan kaç milletvekili çıktı? 2018'de AKP, CHP, MHP, İYİ Parti Trabzon'dan kaç milletvekili çıkarttı? 24 Haziran 2018 Trabzon seçim sonuçları
2018 Türkiye genel seçimleri 24 Haziran 2018'de gerçekleşti. Bu seçimlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 27. dönemi 600 yeni üyesi belirlendi. 56.322.632 seçmenin 49.664.165'i oy kullandı. 24 Haziran 2018 genel seçimlerinde seçime katılma oranı yüzde 88,18 oldu. İşte, 24 Haziran 2018 Trabzon seçim sonuçları...
Cumhurbaşkanı Seçimi ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, 24 Haziran 2018 Pazar günü gerçekleşti. Seçime katılan partilerin hangi illerde ne kadar oy aldığı, ne kadar millet vekili çıkardığı ve milletvekillerinin kimler olduğu merak ediliyor. İşte, 24 Haziran 2018 seçim sonuçları...
2018 SEÇİMLERİNDE TRABZON'DA PARTİLER NE KADAR OY ALDI?
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ - 287.302
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ - 69.424
HÜR DAVA PARTİSİ - 634
VATAN PARTİSİ - 957
HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ - 6.941
CUMHURİYET HALK PARTİSİ - 77.656
SAADET PARTİSİ - 12.708
İYİ PARTİ - 57.325
BAĞIMSIZLAR - 287
2018 SEÇİMLERİ TRABZON'DA HANGİ PARTİ NE KADAR MİLLETVEKİLİ ÇIKARTTI?
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ - 4
CUMHURİYET HALK PARTİSİ - 1
İYİ PARTİ - 1
2018 TRABZON MİLLETVEKİLLERİ VE PARTİLERİ
MUHAMMET BALTA - AKP
ADNAN GÜNNAR - AKP
BAHAR AYVAZOĞLU - AKP
SALİH CORA - AKP
AHMET KAYA - CHP
HÜSEYİN ÖRS - İYİ PARTİ
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