2018 seçimlerinde Trabzon'dan kaç milletvekili çıktı? 2018'de AKP, CHP, MHP, İYİ Parti Trabzon'dan kaç milletvekili çıkarttı? 24 Haziran 2018 Trabzon seçim sonuçları

Yayınlanma: 10.05.2023 - 15:24

Güncelleme: 10.05.2023 - 15:24

Cumhurbaşkanı Seçimi ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, 24 Haziran 2018 Pazar günü gerçekleşti. Seçime katılan partilerin hangi illerde ne kadar oy aldığı, ne kadar millet vekili çıkardığı ve milletvekillerinin kimler olduğu merak ediliyor. İşte, 24 Haziran 2018 seçim sonuçları...

2018 SEÇİMLERİNDE TRABZON'DA PARTİLER NE KADAR OY ALDI?

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ - 287.302

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ - 69.424

HÜR DAVA PARTİSİ - 634

VATAN PARTİSİ - 957

HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ - 6.941

CUMHURİYET HALK PARTİSİ - 77.656

SAADET PARTİSİ - 12.708

İYİ PARTİ - 57.325

BAĞIMSIZLAR - 287

2018 SEÇİMLERİ TRABZON'DA HANGİ PARTİ NE KADAR MİLLETVEKİLİ ÇIKARTTI?

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ - 4

CUMHURİYET HALK PARTİSİ - 1

İYİ PARTİ - 1

2018 TRABZON MİLLETVEKİLLERİ VE PARTİLERİ

MUHAMMET BALTA - AKP

ADNAN GÜNNAR - AKP

BAHAR AYVAZOĞLU - AKP

SALİH CORA - AKP

AHMET KAYA - CHP

HÜSEYİN ÖRS - İYİ PARTİ