2018 seçimlerinde Sivas'tan kaç milletvekili çıktı? 2018'de AKP, CHP, MHP, İYİ Parti Sivas'tan kaç milletvekili çıkarttı? 24 Haziran 2018 Sivas seçim sonuçları

2018 Türkiye genel seçimleri 24 Haziran 2018'de gerçekleşti. Bu seçimlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 27. dönemi 600 yeni üyesi belirlendi. 56.322.632 seçmenin 49.664.165'i oy kullandı. 24 Haziran 2018 genel seçimlerinde seçime katılma oranı yüzde 88,18 oldu. İşte, 24 Haziran 2018 Sivas seçim sonuçları...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.05.2023 - 15:16
2018 seçimlerinde Sivas'tan kaç milletvekili çıktı? 2018'de AKP, CHP, MHP, İYİ Parti Sivas'tan kaç milletvekili çıkarttı? 24 Haziran 2018 Sivas seçim sonuçları
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Cumhurbaşkanı Seçimi ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, 24 Haziran 2018 Pazar günü gerçekleşti. Seçime katılan partilerin hangi illerde ne kadar oy aldığı, ne kadar millet vekili çıkardığı ve milletvekillerinin kimler olduğu merak ediliyor. İşte, 24 Haziran 2018 seçim sonuçları...

2018 SEÇİMLERİNDE SİVAS'TA PARTİLER NE KADAR OY ALDI?

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ - 223.575

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ - 77.772

HÜR DAVA PARTİSİ - 547

VATAN PARTİSİ - 648

HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ - 8.991

CUMHURİYET HALK PARTİSİ - 62.345

SAADET PARTİSİ - 7.196

İYİ PARTİ - 27.987

BAĞIMSIZLAR - 266

2018 SEÇİMLERİ SİVAS'TA HANGİ PARTİ NE KADAR MİLLETVEKİLİ ÇIKARTTI?

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ - 3

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ - 1

CUMHURİYET HALK PARTİSİ - 1

2018 SİVAS MİLLETVEKİLLERİ VE PARTİLERİ

İSMET YILMAZ - AKP

MEHMET HABİB SOLUK - AKP

SEMİHA EKİNCİ - AKP

AHMET ÖZYÜREK - MHP

ULAŞ KARASU - CHP


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