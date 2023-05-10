2018 seçimlerinde Tokat'tan kaç milletvekili çıktı? 2018'de AKP, CHP, MHP, İYİ Parti Tokat'tan kaç milletvekili çıkarttı? 24 Haziran 2018 Tokat seçim sonuçları

Yayınlanma: 10.05.2023 - 17:15

Güncelleme: 10.05.2023 - 17:15

Cumhurbaşkanı Seçimi ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, 24 Haziran 2018 Pazar günü gerçekleşti. Seçime katılan partilerin hangi illerde ne kadar oy aldığı, ne kadar millet vekili çıkardığı ve milletvekillerinin kimler olduğu merak ediliyor. İşte, 24 Haziran 2018 seçim sonuçları...

2018 SEÇİMLERİNDE TOKAT'TA PARTİLER NE KADAR OY ALDI?

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ - 192.946

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ - 63.390

HÜR DAVA PARTİSİ - 630

VATAN PARTİSİ - 695

HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ - 8.009

CUMHURİYET HALK PARTİSİ - 79.873

SAADET PARTİSİ - 4.946

İYİ PARTİ - 36.119

BAĞIMSIZLAR - 61

2018 SEÇİMLERİ TOKAT'TA HANGİ PARTİ NE KADAR MİLLETVEKİLİ ÇIKARTTI?

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ - 3

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ - 1

CUMHURİYET HALK PARTİSİ - 1

2018 TOKAT MİLLETVEKİLLERİ VE PARTİLERİ

YUSUF BEYAZIT - AKP

MUSTAFA ARSLAN - AKP

ÖZLEM ZENGİN - AKP

YÜCEL BULUT - MHP

KADİM DURMAZ - CHP