2018 seçimlerinde Uşak'tan kaç milletvekili çıktı? 2018'de AKP, CHP, MHP, İYİ Parti Uşak'tan kaç milletvekili çıkarttı? 24 Haziran 2018 Uşak seçim sonuçları

Yayınlanma: 10.05.2023 - 17:19

Güncelleme: 10.05.2023 - 17:19

Cumhurbaşkanı Seçimi ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, 24 Haziran 2018 Pazar günü gerçekleşti. Seçime katılan partilerin hangi illerde ne kadar oy aldığı, ne kadar millet vekili çıkardığı ve milletvekillerinin kimler olduğu merak ediliyor. İşte, 24 Haziran 2018 seçim sonuçları...

2018 SEÇİMLERİNDE UŞAK'TA PARTİLER NE KADAR OY ALDI?

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ - 105.783

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ - 25.667

HÜR DAVA PARTİSİ - 613

VATAN PARTİSİ - 744

HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ - 7.460

CUMHURİYET HALK PARTİSİ - 68.725

SAADET PARTİSİ - 3.338

İYİ PARTİ - 30.984

BAĞIMSIZLAR - 0

2018 SEÇİMLERİ UŞAK'TA HANGİ PARTİ NE KADAR MİLLETVEKİLİ ÇIKARTTI?

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ - 2

CUMHURİYET HALK PARTİSİ - 1

2018 UŞAK MİLLETVEKİLLERİ VE PARTİLERİ

MEHMET ALTAY - AKP

İSMAİL GÜNEŞ - AKP

ÖZKAN YALIM - CHP