2022 yılının sonuna doğru yeni anket yayımlandı: Cumhur'a kötü sürpriz

ORC Araştırma şirketi 2022'nin son anketini paylaştı. Ankette çarpıcı veriler ortaya çıkarken, Cumhur İttifakı'nın durumu da dikkat çekti.

cumhuriyet.com.tr
24 Aralık 2022 Cumartesi, 14:58
2022 yılının sonuna doğru yeni anket yayımlandı: Cumhur'a kötü sürpriz
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ORC Araştırma Şirketi, seçime altı aydan az süre kala 2022 yılının son anket çalışmasını kamuoyu ile paylaştı.

42 ilde 4220 kişi ile yüzyüze yapılan ankette katılımcılara "Bu pazar seçim olsa oyunuzu kime verirsiniz?" diye soruldu. 

19-22 Aralık tarihlerinde yapılan anketten çıkan sonuçlar ise şöyle;

AKP: Yüzde 31,2

CHP: Yüzde 24,2

İYİ Parti: Yüzde 17,5

HDP: Yüzde 7,5

MHP: Yüzde 7,1

Gelecek Partisi: Yüzde 2,4

DEVA: Yüzde 2,3

Türkiye Değişim Partisi: Yüzde 2

Zafer Partisi: Yüzde 1,7

Bağımsız Türkiye Partisi: Yüzde 1,4

Saadet Partisi: Yüzde 1,2

Diğer partiler: Yüzde 1,5

CUMHUR GİDEREK DÜŞÜYOR

Ankete göre İYİ Parti ve CHP'nin oluşturduğu Millet İttifakı'nın oy oranı %41,7'ye ulaştı. 

AKP ve MHP'nin bir araya gelerek oluşturduğu Cumhur İttifakı'nın oy oranı ise %38,3 olarak ölçüldü.


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