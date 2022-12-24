2022 yılının sonuna doğru yeni anket yayımlandı: Cumhur'a kötü sürpriz
ORC Araştırma şirketi 2022'nin son anketini paylaştı. Ankette çarpıcı veriler ortaya çıkarken, Cumhur İttifakı'nın durumu da dikkat çekti.
ORC Araştırma Şirketi, seçime altı aydan az süre kala 2022 yılının son anket çalışmasını kamuoyu ile paylaştı.
42 ilde 4220 kişi ile yüzyüze yapılan ankette katılımcılara "Bu pazar seçim olsa oyunuzu kime verirsiniz?" diye soruldu.
19-22 Aralık tarihlerinde yapılan anketten çıkan sonuçlar ise şöyle;
AKP: Yüzde 31,2
CHP: Yüzde 24,2
İYİ Parti: Yüzde 17,5
HDP: Yüzde 7,5
MHP: Yüzde 7,1
Gelecek Partisi: Yüzde 2,4
DEVA: Yüzde 2,3
Türkiye Değişim Partisi: Yüzde 2
Zafer Partisi: Yüzde 1,7
Bağımsız Türkiye Partisi: Yüzde 1,4
Saadet Partisi: Yüzde 1,2
Diğer partiler: Yüzde 1,5
"2022 SONU"— ORC ARAŞTIRMA (@orc_arastirma) December 24, 2022
Siyasi Eğilimler Araştırması
"BU PAZAR GENEL SEÇİM OLSA"
(AK PARTİ+MHP)
•Cumhur İttifakı %38,3
(CHP+İYİ PARTİ)
•Millet İttifakı %41,7
Araştırma 19-22 Aralık 2022 tarihlerinde, 42 ilde 4220 kişi ile yüzyüze yapılmıştır. pic.twitter.com/F9QKLNxhLD
CUMHUR GİDEREK DÜŞÜYOR
Ankete göre İYİ Parti ve CHP'nin oluşturduğu Millet İttifakı'nın oy oranı %41,7'ye ulaştı.
AKP ve MHP'nin bir araya gelerek oluşturduğu Cumhur İttifakı'nın oy oranı ise %38,3 olarak ölçüldü.
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