2023 seçimlerinde Emek ve Özgürlük İttifakı'nın stratejisi: Yoksulluğa ve tek adama karşı

Yayınlanma: 10.01.2023 - 04:00

Güncelleme: 10.01.2023 - 04:00

Halkların Demokratik Partisi (HDP), Türkiye İşçi Partisi (TİP), Emek Partisi (EMEP), Emekçi Hareket Partisi (EHP), Sosyalist Meclisler Federasyonu (SMF) ve Toplumsal Özgürlük Partisi’nin (TÖP) oluşturduğu “Emek ve Özgürlük İttifakı” bir sonraki toplantısını 20 Ocak’ta yapacak.

Toplantının gündem maddeleri arasında HDP’nin seçime kendi adayıyla gitme kararı da olacak. Emek ve Özgürlük İttifakı’nın bileşeni partilere, HDP’nin kararını ve bundan sonra izleyecekleri yol haritasını sorduk.

"ORTAKLAŞABİLİRİZ"

HDP Van Milletvekili Tayip Temel, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan’ın “Kendi adayımızı çıkaracağız” sözleriyle başlayan tartışmaya ilişkin “Hiçbir zaman kendi adayımızı çıkarmayacağımızı söylemedik” dedi. Açıklanan tutum belgesi doğrultusunda müzakere ve değerlendirmeye açık olduklarını belirten Temel, şöyle konuştu: “İlk turda kendi adayımızla çıkacağımız kesin. Aday üzerine çalışmalar sürüyor. Biz hazırlığımızı uzun süredir seçime yönelik yapıyoruz. Mayıs ya da haziran hazırlıklı bir şekilde seçimleri karşılamaya kararlıyız. HDP olarak eğilimimiz kendi ittifaklarımızla tartışarak üzerine anlaşılmış bir adayla seçime gitmek. Dolayısıyla bu konuda her partinin kendi adayı gibi bir zemin ortaya çıkmaz. Her partinin ortaklaşacağı bir adayda uzlaşılır.”

"KAZANAMAYACAK"

TİP Genel Başkanı Erkan Baş ise Buldan’ın çıkışı üzerine “Bizim çabamız ortak aday” açıklaması yaptı. TİP milletvekilleri Ahmet Şık, Sera Kadıgil ve Barış Atay ile birlikte dün İstanbul’da gazetecilerle bir araya gelen Baş, şu ifadeleri kullandı: “Erdoğan istediği tarihte, kurallarla, adaylarla, istediği partiyi seçime sokarak, istediğini sokmayarak seçim yapmak istiyor. Biz diyoruz ki bu oyunu bozmamız lazım. Bir oyunu daha var. Erdoğan’ın karşısındaki ittifakları bozmak gibi bir huyu var. Kazanamayacağını gördüğü için muhalefeti parçalamaya odaklanmış durumda. Bu süreçte herkes sorumlu davranmalı. Tüm muhataplarımızı da uyarıyoruz. Sen ben kavgası yapacak, mevzi mücadelesi yapacak, çıkarlarımızı memleketin önüne koyacak zaman değil. Bizim çabamız ortay aday. Doğru olan ortak adaydır ama henüz bize bir aday önerilmemişken daha önce Ekmeleddin İhsanoğlu gibi bir örnek önümüzde duruyorken bizim tümüyle bekleyiş içerisinde olmamız kabul edilebilir bir şey değil.”

"OTURUP KONUŞURUZ"

Emek Partisi (EMEP) Genel Başkanı Ercüment Akdeniz ise Buldan’ın açıklamalarını televizyondan öğrendiğini belirterek “İttifak partileri olarak ardından yoksulluğa, başkanlık sistemine karşı bir mücadele alanı yaratmaktan söz ettik. Tek adam rejimine son vereceğimizi belirttik. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin sona ermesi için toplumsal mütabakata ihtiyaç var. Bu çerçevelerde düşünce birliğimiz var. HDP üzerinde çok yönlü baskı var. HDP elbette seçime dair kararlar alabilir. Ama ortaklaşma iradesi ve 20 Ocak’taki toplantı beklense iyi olurdu. Bunlar oturulur, konuşulur, yapıcı bir temelde yol alınır.”