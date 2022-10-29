'2023 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nda ölümlü iş kazası oranında artış öngörülüyor
Amasra’da meydana gelen faciada 41 madenci yaşamını yitirirken, iktidar yıllık programda ölümlü iş kazası oranında bu yıl ve gelecek yıl için artış öngördü.
İktidarın, “2023 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı”nda istihdam ve çalışma yaşamına dair politika, tedbir ve hedeflere de yer verildi.
Programa göre, “beyin göçünün” engellenmesi ve geri dönüşlerin artırılmasına yönelik “sektör veya meslek” temalı araştırma yapılacak. Yurtdışında yaşayan ve potansiyel olarak Türkiye’de çalışma ihtimali bulunan yurttaşlara ilişkin uluslararası nitelikli işgücü ağı oluşturulacak. Altyapı inşaa çalışmaları tamamlanarak kurumlararası protokolle söz konusu ağın geliştirilmesi sağlanacak. Fizibilite çalışması tamamlanan Tanıtım Ofisi’nin yaşama geçirilmesi için çalışmalar yürütülecek.
‘KAYIT DIŞI İNMEZ’
Hedeflerde ise kayıt dışı istihdamın yüzde 28’in altına indirilemeyeceği kabul edildi. Programa göre geçen yıl yüzde 29 olan kayıt dışı istihdamda bu yılki hedef yüzde 28.5. Gelecek yıl için öngörülen ise yüzde 28. Bu da yine binlerce emekçinin, sigortasız, güvencesiz, kayıtdışı çalıştırılmaya devam edileceği anlamına geliyor.
Geçtiğimiz günlerde Amasra’da meydana gelen faciada 41 madenci yaşamını yitirmişti. Türkiye’de ölümlü iş kazalarının önüne geçilemiyor. Programa göre de ölümlü iş kazalarında azalma beklenmiyor.
Programda yer alan hedeflerde, ölümlü iş kazası oranı geçen yıl yüz binde 6.2 iken, bu yıl yüz binde 6.5, gelecek yıl ise yüz binde 6.3 olacak. Bu da ölümlü iş kazalarında azalma olmayacağı anlamına geliyor.
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