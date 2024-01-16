Son dakika... Kabine toplantısı sona erdi: Erdoğan açıklama yapıyor...

Yayınlanma: 16.01.2024 - 18:34

Güncelleme: 16.01.2024 - 19:12

Yeni yılın ilk kabine toplantısı Saray'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Ana gündem maddesi başta terörle mücadele olmak üzere SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak ek zam olan kabine 4 saat sürdü.

Toplantıda terörle mücadele, öğretmen atamaları ve İsveç’in NATO'ya üyelik süreci de ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

"Tarih bilmez, kutsal tanımazlara karşın şehit ailelerinin duruşuna hayran kalmamak mümkün değil. Ne diyor şair? 'Bayrakla dertleşen toprakla birleşen, can verip devleşen birileri var. Ezan denmez diyen, bayrak inmez diyen, şehit ölmez diyen birileri var.' Her karışı şehit kanlarıyla yoğurulmuş vatanımızın dört bir yanında canı cananı bütün varımı alsın da hüda etmesin de tek vatanımdan beni dünyada cüda şuuruna sahip milyonlar var.

Bugünkü Kabine Toplantımızda diğer konuların yanı sıra son dönemde artan terör saldırılarını da tüm yönleriyle ele aldık. Türkiye'nin kararlılıkla uyguladığı terörü kaynağında bertaraf etme stratejisi en çok bölgemizde bir 'teröristan' kurma hesabı yapanları rahatsız etmiştir. Kimi zaman tetikçiliklerini yaptırdıkları basın yayın organlarını kullanarak kimi zaman da doğrudan canımızı acıtmaya yönelik hain terör eylemlerini destekleyerek gerçekleşmiştir. Türkiye, bölücü ele başlarını kendilerini güvenli hissettikleri yerde imha ettikçe, ülkemizin önünü kesmeye yönelik girişimier artmıştır. Bölücü terör örgütü PKK'ya silah, mühimmat, eğitim ve himaye desteği sağlayarak palazlandırma girişimleri hız kazanmıştır. Irak ve Suriye'de gerçeklen sınır ötesi harekatlar sayesinde bu durumun inat ve ısrarla sürdürüldüğünü biliyoruz.

Irak ve Suriye'de eli kanlı caniler var oldukça içimiz rahat etmeyecektir. kimse bizden farklı bahanelerle bölücü alçakların semirtilmesine seyirci kalmamızı bekleyemez. inşallah önümüzdeki aylarda kimin ne dediğine hangi tahditleri savurduğuna hangi hesaplar içinde olduğuna bakmadan bu doğrultuda yeni adımları muhakkak atacağız. Yapacağımız yeni harekatlarla sadece şehitlerimizin dökülen kanlarının yitirdiğimiz canların hesabını misliyle sormakla kalmayacak, geleceğimizi de güvence altına alacağız.

Hiç şüphesiz 100. yıl etkinlikleri Türkiye karşıtları kadar Cumhuriyet'i ve kurucusunu siyasi ekmek teknesi haline getirmiş piyasa Atatürkçülerini de ciddi manada endişelendirmiştir. bize dayatılan gündemlerin değil, hayallerimizin peşinden koşacağız. Bizim gündemimizde sadece Türkiye var. bizim gündemimizde eser ve icraat var. Bizim gündemimizde mazluma el uzatma, düşenin elinden tutma var. Gece gündüz demeden Türkiye Yüzyılı'nın inşası için koşturuyoruz.

EMEKLİYE EK ZAM

2024 yılının ilk 6 ayı için memur emeklisi aylıklarında yüzde 49,25, SSK ve Bağkur emeklisi aylıklarında ise uüzde 37,57 artış oldu. Daha düşük artış alan SSK ve Bağkur aylıklarına ilave yüzde 5 daha ilave yapacağımızın müjdesini veriyorum. Bütçe imkanlarımızı zorlama pahasına da olsa emeklilerimizi asla darda bırakmıyoruz. SSK ve Bağkur emeklilerimizin Ocak 2024'den itibaren 6 aylık artış oranı yüzde 42,6'ya yükseliyor. Memur, SSK ve Bağ-Kur ayrımı yapmadan tüm emeklilerimizin yıllık maaş artış oranları önümüzdeki temmuzda eşitlenecektir. Emekli maaşı alt sınırını 7 bin 500 liradan 10 bin liraya çıkarıyoruz.

2024'ü emekliler yılı olarak ilan ediyoruz. Amacımız bu vesileyle emeklilerimizin hayat kalitesini artıracak yeni hizmetleri devreye almaktır."

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