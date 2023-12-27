Kabine toplantısı iptal mi edildi? Kabine toplantısı neden iptal edildi?

Bugün gerçekleşmesi beklenen ve AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplanan Kabine toplantısından haber geldi. Peki, Kabine toplantısı iptal mi edildi? Kabine toplantısı neden iptal edildi?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.12.2023 - 09:45
Kabine toplantısı iptal mi edildi? Kabine toplantısı neden iptal edildi?
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Bugün gerçekleşmesi planlanan yılın son Kabine toplantısı hakkında bir gelişme yaşandı. AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın partisinin temayül yoklamasına katılacağı öğrenildi. Peki, Kabine toplantısı iptal mi edildi? Kabine toplantısı neden iptal edildi?

KABİNE TOPLANTISI İPTAL Mİ EDİLİDİ, NEDEN İPTAL EDİLDİ?

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanması planlanan yılın son Kabine toplantısı iptal edildi.

Buna göre Erdoğan, partisinin temayül yoklamasına katılacak.


Kabine Toplantısı Recep Tayyip Erdoğan iptal

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