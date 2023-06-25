Onur Yürüyüşü’ne polis müdahalesi! Çok sayıda gözaltı var

Bu sene 9. düzenlenen İstanbul LGBTİ+ Onur Yürüyüşü’ne polis müdahale etti. Yürüyüşte serbest dansçı Serkan Bozkurt ve avukat Dilara Özaydın'ın da aralarında olduğu en az 20 kişi gözaltına alındı.

DHA
Yayınlanma: 25.06.2023 - 17:03
Onur Yürüyüşü’ne polis müdahalesi! Çok sayıda gözaltı var
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21. İstanbul LGBTİ+ Onur Yürüyüşü, iktidarın engelleme girişimlerine rağmen gerçekleşti. İstanbul’da 21. Onur Yürüyüşü kapsamında polis ekipleri İstiklal Caddesi ve Taksim Meydanı'na çıkan bütün sokakları bariyerlerle kapattı.

T24’ün aktardığına göre, bu yılki temasını "Dönüyoruz!" olarak duyuran İstanbul LGBTİ+ Onur Haftası komitesi, sosyal medya hesabından konum belirtmeden çağrı yapmış ve yürüyüşün saat 15.00'te yapılacağını duyurmuştu.

POLİS ABLUKASI

Basın açıklamasının okunmasının ardından grup dağılmaya başladı. Polis gazetecileri abluka altına aldı. Serbest dansçı Serkan Bozkurt ve avukat Dilara Özaydın'ın da aralarında olduğu en az 20 kişi gözaltına alındı. 

VALİ HEDEF ALMIŞTI

İstanbul Valisi Davut Gül, Onur Haftası’nda sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, LGBTİ+'ları hedef almıştı.

Gül, “Milletimizin ve devletimizin teminatı olan aile kurumumuzu tehdit eden hiçbir faaliyete izin verilmemiştir. İzinsiz gösteri yapan gruplara asla müsaade edilmeyecektir” demişti.

Kadıköy Kaymakamlığı da, İngilizce konuşan LGBTİ+'lar için Lambdaistanbul LGBTİ+ Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen çay etkinliğini yasaklamıştı.

METRO TAKSİM VE ŞİŞHANE'DE DURMAYACAK

Metro İstanbul’dan yapılan açıklamada, İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda, bugün saat 10.00’dan itibaren ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı’nın Şişhane ve Taksim istasyonları ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı’nın işletmeye kapalı olacağı belirtildi.


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