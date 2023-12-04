Hablemitoğlu suikastı davası ertelendi

Yayınlanma: 04.12.2023 - 22:56

Güncelleme: 05.12.2023 - 00:22

Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu'nun Ankara'da 18 Aralık 2002'de evinin önünde silahlı saldırıda öldürülmesine ilişkin davada, tutuksuz 10 sanığın yargılanmasına devam edildi. FETÖ/PDY elebaşı Fethullah Gülen'in de firari sanık olduğu davanın duruşması, Ankara 28'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya, sanıklar Levent Göktaş, Aydın Köstem, Mehmet Narin, Fikret Emek, Ahmet Tarkan Mumcuoğlu katıldı. Eski istihbaratçı, ve başka bir davadan hükümlü Enver Altaylı ise duruşmaya Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı.

Cumhuriyet Savcısı olaya ilişkin bilgi ve görgüsü olmayan veya tarafların yönlendirmesiyle ifade veren tanıkların ifadelerini kabul etmediğini söyleyerek yeni tanık dinlenmesini istedi. Ardından söz alan sanık Enver Altaylı ara karar öncesi herhangi bir talebinin olmadığını söyledi.

Söz verilen sanık Levent Göktaş mahkeme heyetinden avukatlık mesleğini icra edebilmek için davaların yoğun olduğu İstanbul, Bursa, Adana ve İzmir için şehir dışı çıkış yasağının kaldırılmasını talep etti.

'DURUŞMALARA HEP KATILACAĞIM'

Duruşmalara gelmeyi aksatmayacağını ifade eden sanık Fikret Emek, “Duruşmalar devam edecekse davalara sonuna kadar katılacağım. Hiç şüpheniz olmasın. Şehir dışı yasağımın kaldırılmasını arz ederim” ifadelerini kullandı.

'VİCDANEN ÇOK RAHATIM'

Ara karar öncesi söz alan Aydın Köstem, "Mayıs ayındaki tahliyenin ardından sadece benim ayağıma kelepçe taktılar. Kelepçenin çıkarılmasını adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasını talep ediyorum. Ayrıca vicdanen çok rahatım, beraatımı talep ediyorum” dedi.

Diğer sanık Mehmet Narin ise "İddia makamı benim cinayetle bir ilgi alakamın olmadığını anladı. Ben 21 yıllık çalışma hayatımda hep örnek birisi olarak gösterildim. Hakkımdaki tüm iddiaları reddediyorum. 2012 Eylül ayında TSK’dan onurumla şerefimle ayrıldım. Tırnaklarımla elde ettiğim kariyerim, geçmişi suçlarla dolu olan birisinin söylemleri yüzünden mağduriyetler içerisinde” diye konuştu.

Sanık Ahmet Tarkan Mumcuoğlu, “Tüm meslek hayatımı ben ve ailem terörle mücadeleye adadık. Benim son dönemde yapmış olduğum görev de göz önünde bulundurulduğunda benim ifşa edilmem sadece ben ve ailemi değil devletimizi de zor duruma sokacaktır” dedi.

Sanık ve avukat beyanlarının ardından ara kararını açıklayan mahkeme, tutuksuz sanıklar hakkındaki adli kontrol kararlarının devamına, sanık Narin hakkında sistemde gözüken ev hapsinin kaldırılmasına karar verdi. Tanıkların dinlenilmesine hükmeden mahkeme, firari sanık Bozkır'ın avukatının 'tutuklanmama güvencesi' taleplerinin reddine karar vererek, duruşmayı 4 Mart 2024’e erteledi.