23 gündür tutuklu bulunan Merdan Yanardağ'dan mesaj!

AKP’nin PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile yeni bir çözüm süreci hazırlığında olduğu görüşünü anlatmak için kullandığı sözlerinin bağlamından kopartılarak sosyal medyada dolaşıma sokulmasının ardından “terör örgütü propagandası yapma” suçlamasıyla tutuklanan TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, TELE1 izleyicileri ile çalışanlarına selam ve teşekkürlerini iletti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.07.2023 - 23:13
23 gündür tutuklu bulunan Merdan Yanardağ'dan mesaj!
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TELE1 Genel Koordinatörü Murat Taylan ve Evren Özalkuş, 23 gündür tutuklu bulunan Merdan Yanardağ’ı cezaevinde ziyaret etti. Yanardağ ziyarette dayanışma gösteren TELE1 izleyicileri ile TELE1 çalışanlarına selam ve teşekkürlerini iletti.

Taylan ziyareti bugünkü ‘4 Soru 4 Yanıt’ programında şöyle anlattı:

“Ben ikinci kez bir cezaevine gittim ama içerisine ilk kez girdim. Daha önce yine Merdan Yanardağ’ı Ergenekon kumpası sürecinde Muğla Cezaevi’nde ziyaret etmiştim. Bütün çalışma arkadaşlarına, dayanışma gösteren izleyicilerimize selamı var. Üzgünüz bir kere. Doğru düzgün hal hatır bile sormadık. Zayıflamış diyemeyiz ama form tutmuş.  TELE1’i yaşatmak konusunda izleyicilerimizin verdiği desteği ve her şeyi yaptığımızı anlattık. O da mutlu oldu tabi. Zaten işin başındayken çok koşturuyordu. Emre hocamıza da geçmiş olsun dileklerini iletti.”

Evren Özalkuş ise duygularını “Cezaevine ilk kez gittim. Çok soğuk, çok yalnız bir ortam. Merdan gibi haksızca, hukuksuzca orada tutulanları düşündüm. Neden oradalar diye sordum” diyerek dile getirdi.


Merdan Yanardağ

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