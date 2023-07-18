Merdan Yanardağ 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan hakim karşısına çıkacak

Canlı yayında söylediği sözler nedeniyle tutuklanan TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, bugün bir yıl önce yazdığı köşe yazısı gerekçe gösterilerek 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlamasından yargılandığı duruşma, bugün İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.07.2023 - 10:18
Merdan Yanardağ 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan hakim karşısına çıkacak
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TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, terör örgütü PKK lideri Öcalan'a ilişkin sözleri sonrası gözaltına alınmış ardından tutuklanmıştı. Yanardağ, ayrıca "cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasından da yargılanıyor.

10 Nisan 2022 ile 29 Mayıs 2022 tarihleri arasında Birgün gazetesinde yayımlanan 'Faşizm ve İslamcı Faşizm' başlıklı seri köşe yazıları gerekçesiyle "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasından hakkında dava açılan Yanardağ'ın ikinci duruşmasına bugün saat 13.40'da İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde devam edilecek.

DURUŞMAYA KATILMAYACAK

Duvar'da yer alan habere göre Silivri'de bulunan Marmara Cezaevi'nde tutuklu olan Yanardağ, duruşmaya katılmayacak.

Yanardağ'ın tutuklu bulunduğu dosyadan yargılanmasına ise 4 Ekim'de başlanacak.


TELE1 Merdan Yanardağ

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