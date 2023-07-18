Merdan Yanardağ’ın cumhurbaşkanına hakaretten 8 yıla kadar cezalandırılması istendi

Yayınlanma: 18.07.2023 - 18:25

Güncelleme: 18.07.2023 - 19:08

TELE1 yayınında PKK elebaşı Abdullah Öcalan'la ilgili ifadeleri nedeniyle gözaltına alındıktan sonra tutuklanan gazeteci Merdan Yanardağ, ayrıca "cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasından da yargılanıyor.

10 Nisan 2022 ile 29 Mayıs 2022 tarihleri arasında BirGün gazetesinde yayımlanan 'Faşizm ve İslamcı Faşizm' başlıklı seri köşe yazıları gerekçesiyle "cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasından hakkında dava açılan Yanardağ'ın ikinci duruşması İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan Merdan Yanardağ, duruşmaya katılmadı.

Duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasında, sanığın BirGün gazetesinde 10 Nisan-29 Mayıs 2022 tarihleri arasında 7 bölüm halimde yayınlanan “Faşizm ve İslami Faşizm” isimli yazıların eser sahibi olduğu belirtildi. 7. Yazıda açıkça isim zikredilerek Cumhurbaşkanına yöneltildiği hususunda duraksama bulunmadığı ve bütün halinde yazı içeriğinde “seçimlerde hile yapmak, millet iradesine el koymak” gibi ithamlar içerdiği kaydedildi. Savcı, Yanardağ’ın “Zincirleme şekilde Cumhurbaşkanına hakaret” suçundan 1 yıl 5 aydan 8 yıl 2 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Mahkeme, Yanardağ'ın halen cezaevinde olduğu için gelecek oturum SEGBİS aracılığıyla duruşmada hazır edilmesi için bulunduğu cezaevi müdürlüğüne yazı yazılmasına karar verdi.

Erdoğan’ın avukatı, mütalaaya katıldıklarını ve sanığın cezalandırılmasını ve davaya katılma talebinde bulunduklarını belirtti.

Sanık avukatı ise mütalaaya karşı savunmasını hazırlamak üzere süre talep etti.

Mahkeme, duruşmayı 14 Kasım Salı günü saat 14.30'a erteledi.