İBB operasyonunda 2. dalga: İmamoğlu'nun görüşme yaptığı otelin müdürleri için karar verildi

Yayınlanma: 30.04.2025 - 17:32

Güncelleme: 30.04.2025 - 17:35

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gittiği Le Meridien isimli otelin müdürü Sinan Udil ve güvenlik müdürü Osman Gündüz Bora Uğurlu, çıkarıldıkları hakimlikçe yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

NE OLMUŞTU?

İmamoğlu'nun gittiği Le Meridien Hotel'in kamera görüntülerinin kapatıldığı tarihte otel müdürü olan Sinan Udil ve Güvenlik Müdürü Osman Gündüz Bora Uğurlu hakkında "Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan gözaltı kararı verilmişti.

Dosyada flaş bir gelişme yaşandı. Sinan Udil ve Osman Uğurlu adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.