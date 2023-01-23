Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? 23 Ocak 2023 kabine toplantısının gündeminde neler var?
Milyonlarca yurttaşı ilgilendiren soruların cevabı için gözler, kabine toplantısına çevrildi. Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? 23 Ocak 2023 Kabine toplantısının gündeminde neler var?
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Beştepe'de AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. 2023 yılının ikinci Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısının gerçekleşmesine az kaldı. Yurttaşlar, Kabine toplantısının ne zaman ve saat kaçta olacağını merak ediyor.
KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Kabine toplantısı 23 Ocak 2023 Pazartesi günü (bugün) yapılacak. Toplantının saat 15.00'da başlaması bekleniyor.
23 OCAK 2023 KABİNE TOPLANTISININ GÜNDEMİNDE NELER VAR?
Kabine toplantısının gündeminde borç yapılandırma paketi ve EYT düzenlemesi olması bekleniyor. Erdoğan'ın toplantı sonrası yapacağı açıklama ile borç yapılandırma paketinin ayrtınlarının açıklanacağı düşünülüyor.
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