24 Haziran 2018 genel seçim sonuçları! AKP, CHP, MHP, İYİP, HDP 27. Dönem Milletvekili seçimlerinde kaç milletvekili çıkarttı?

Yayınlanma: 11.05.2023 - 16:28

Güncelleme: 11.05.2023 - 17:04

2018 milletvekili seçimleri 24 Haziran 2018'de yapıldı. Seçime katılan partilerin hangi illerde ne kadar oy aldığı, ne kadar millet vekili çıkardığı ve milletvekillerinin kimler olduğu merak ediliyor.

2018 MİLLETVEKİLİ SEÇİMİNDE KAÇ KİŞİ OY KULLANDI?

24 Haziran 2018 Pazar günü yapılan 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi yurt içi, yurt dışı ve gümrük kapılarında kayıtlı 59 milyon 367 bin 469 seçmenden 51 milyon 189 bin 444'ü oy kullandı.Oyların 50 milyon 137 bin 175'i geçerli, 1 milyon 52 bin 269'u geçersiz sayıldı. Seçime katılım oranı yurt içindeki sandıklarda 88,18, yurt dışı ve gümrük kapılarındaki sandıklarda ise yüzde 50,09 oldu.

AKP 27. DÖNEM MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİNDE KAÇ MİLLETVEKİLİ ÇIKARTTI?

AKP, 2018 genel seçimlerinde 21 milyon 338 bin 693 oy aldı. Böylece AKP 2018 genel seçimlerinde oyların yüzde 42,56'sına sahip oldu. AKP, 2018 genel seçimlerinde 295 milletvekili çıkarttı.

CHP 27. DÖNEM MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİNDE KAÇ MİLLETVEKİLİ ÇIKARTTI?

CHP, 2018 genel seçimlerinde 11 milyon 354 bin 190 oy aldı. Böylece CHP, 2018 genel seçimlerinde oyların yüzde 22,65'sına sahip oldu. CHP, 2018 genel seçimlerinde 146 milletvekili çıkarttı.

MHP 27. DÖNEM MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİNDE KAÇ MİLLETVEKİLİ ÇIKARTTI?

MHP, 2018 genel seçimlerinde 5 milyon 565 bin 331 oy aldı. Böylece MHP 2018 genel seçimlerinde oyların yüzde 11,10'sına sahip oldu. MHP 2018 genel seçimlerinde 49 milletvekili çıkarttı.

HDP 27. DÖNEM MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİNDE KAÇ MİLLETVEKİLİ ÇIKARTTI?

HDP, 2018 genel seçimlerinde 5 milyon 867 bin 302 oy aldı. Böylece HDP 2018 genel seçimlerinde oyların yüzde 11,70'ine sahip oldu. HDP 2018 genel seçimlerinde 67 milletvekili çıkarttı.

İYİ PARTİ 27. DÖNEM MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİNDE KAÇ MİLLETVEKİLİ ÇIKARTTI?

İYİ Parti 4 milyon 993 bin 479 (yüzde 9,96) oyla 43 milletvekili kazandı.

27. DÖNEM MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİNDE KAÇ MİLLETVEKİLİ ÇIKARTTI?

Saadet Partisi 672 bin 139 (yüzde 1,34), HÜDA PAR 155 bin 539 (yüzde 0,31), Vatan Partisi 114 bin 872 (yüzde 0,23) oy aldı ve bu oranlarla milletvekili çıkaramadı.

2018 MİLLETVEKİLİ SEÇİMİNDE BAĞIMSIZ ADAY SEÇİLDİ Mİ?

Türkiye genelinde toplam 75 bin 630 (yüzde 0,15) oy alan bağımsız adaylardan milletvekili seçilen olmadı.

27. DÖNEM MİLLETVEKİLİ LİSTESİ

ADANA

Adalet ve Kalkınma Partisi

1- Jülide Sarıeroğlu

2- Tamer Dağlı

3- Mehmet Şükrü Erdinç

4- Ahmet Zenbilci

5- Abdullah Doğru

MHP

1- Muharrem Varlı

2- Ayşe Sibel Ersoy

CHP

1- Ayhan Barut

2- Orhan Sümer

3- Müzeyyen Şevkin

4- Burhanettin Bulut

İYİ Parti

1- İsmail Koncuk

2- Mehmet Metanet Çulhaoğlu

HDP

1- Tülay Hatımoğulları Oruç

2- Kemal Peköz

ADIYAMAN

Adalet ve Kalkınma Partisi

1- Ahmet Aydın

2- İbrahim Halil Fırat

3- Muhammed Fatih Toprak

4- Yakup Taş

CHP

1- Abdurrahman Tutdere

AFYONKARAHİSAR

Adalet ve Kalkınma Partisi

1- Veysel Eroğlu

2- Ali Özkaya

3- İbrahim Yurdunuseven

MHP

1- Mehmet Taytak

CHP

1- Burcu Köksal

İYİ Parti

1- Gültekin Uysal

AĞRI

Adalet ve Kalkınma Partisi

1- Ekrem Çelebi

HDP

1- Berdan Öztürk

2- Dirayet Dilan Taşdemir

3- Abdullah Koç

AMASYA

Adalet ve Kalkınma Partisi

1- Mustafa Levent Karahocagil

2- Hasan Çilez

CHP

1- Mustafa Tuncer

ANKARA 1. Bölge

Adalet ve Kalkınma Partisi

1- Yıldırım Tuğrul Türkeş

2- Fatih Şahin

3- Yalçın Akdoğan

4- Ali İhsan Arslan

MHP

1- Mevlüt Karakaya

CHP

1- Tekin Bingöl

2- Levent Gök

3- Ali Haydar Hakverdi

4- Bülent Kuşoğlu

5- Gamze Taşcıer

İYİ Parti

1- Koray Aydın

2- İbrahim Halil Oral

HDP

1- Filiz Kerestecioğlu Demir

ANKARA 2. Bölge

Adalet ve Kalkınma Partisi

1- Mustafa Destici

2- Lütfiye Selva Çam

3- Emrullah İşler

4- Orhan Yegin

5- Arife Polat Düzgün

6- Zeynep Yıldız

MHP

1- Sadir Durmaz

2- Nevin Taşlıçay

CHP

1- Murat Emir

2- Yıldırım Kaya

İYİ Parti

1- Şenol Bal

ANKARA 3. Bölge

Adalet ve Kalkınma Partisi

1- Mehmet Naci Bostancı

2- Asuman Erdoğan

3- Nevzat Ceylan

4- Barış Aydın

5- Hacı Turan

MHP

1- Yaşar Yıldırım

2- Erkan Haberal

CHP

1- Ahmet Haluk Koç

2- Nihat Yeşil

3- Servet Ünsal

İYİ Parti

1- Durmuş Yılmaz

2- Ayhan Altıntaş

ANTALYA

Adalet ve Kalkınma Partisi

1- Mevlüt Çavuşoğlu

2- Mustafa Köse

3- Sena Nur Çelik

4- İbrahim Aydın

5- Atay Uslu

6- Kemal Çelik

MHP

1- Abdurrahman Başkan

CHP

1- Deniz Baykal

2- Çetin Osman Budak

3- Rafet Zeybek

4- Aydın Özer

5- Cavit Arı

İYİ Parti

1- Feridun Bahşi

2- Hasan Subaşı

3- Tuba Vural Çokal

HDP

1- Kemal Bülbül

ARTVİN

Adalet ve Kalkınma Partisi

1- Ertunç Erkan Balta

CHP

1- Uğur Bayraktutan

AYDIN

Adalet ve Kalkınma Partisi

1- Mustafa Savaş

2- Bekir Kuvvet Erim

3- Metin Yavuz

MHP

1- Deniz Depboylu

CHP

1- Bülent Tezcan

2- Hüseyin Yıldız

3- Süleyman Bülbül

İYİ Parti

1- Aydın Adnan Sezgin

BALIKESİR

Adalet ve Kalkınma Partisi

1- Adil Çelik

2- Belgin Uygur

3- Yavuz Subaşı

4- Mustafa Canbey

5- Pakize Mutlu Aydemir

CHP

1- Ahmet Akın

2- Fikret Şahin

3- Ensar Aytekin

İYİ Parti

1- İsmail Ok

BİLECİK

Adalet ve Kalkınma Partisi

1- Selim Yağcı

CHP

1- Yaşar Tüzün

BİNGÖL

Adalet ve Kalkınma Partisi

1- Cevdet Yılmaz

2- Feyzi Berdibek

HDP

1- Erdal Aydemir

BİTLİS

Adalet ve Kalkınma Partisi

1- Cemal Taşar

2- Vahit Kiler

HDP

1- Mahmut Celadet Gaydalı

BOLU

Adalet ve Kalkınma Partisi

1- Arzu Aydın

2- Fehmi Küpçü

CHP

1- Tanju Özcan

BURDUR

Adalet ve Kalkınma Partisi

1- Bayram Özçelik

2- Yasin Uğur

CHP

1- Mehmet Göker

BURSA 1. Bölge

Adalet ve Kalkınma Partisi

1- Hakan Çavuşoğlu

2- Mustafa Esgin

3- Refik Özen

4- Emine Yavuz Gözgeç

5- Ahmet Kılıç

MHP

1- İsmet Büyükataman

CHP

1- Lale Karabıyık

2- Erkan Aydın

3- Nurhayat Altaca Kayışoğlu

İYİ Parti

1- İsmail Tatlıoğlu

BURSA 2. Bölge

Adalet ve Kalkınma Partisi

1- Efkan Ala

2- Osman Mesten

3- Vildan Yılmaz Gürel

4- Zafer Işık

5- Muhammet Müfit Aydın

6- Atilla Ödünç

MHP

1- Mustafa Hidayet Vahapoğlu

CHP

1- Orhan Sarıbal

2- Yüksel Özkan

İYİ Parti

1- Ahmet Kamil Erozan

ÇANAKKALE

Adalet ve Kalkınma Partisi

1- Bülent Turan

2- Jülide İskenderoğlu

CHP

1- Muharrem Erkek

2- Özgür Ceylan

ÇANKIRI

Adalet ve Kalkınma Partisi

1- Muhammet Emin Akbaşoğlu

2- Salim Çivitcioğlu

ÇORUM

Adalet ve Kalkınma Partisi

1- Ahmet Sami Ceylan

2- Oğuzhan Kaya

3- Erol Kavuncu

CHP

1- Tufan Köse

DENİZLİ

Adalet ve Kalkınma Partisi

1- Cahit Özkan

2- Şahin Tin

3- Ahmet Yıldız

4- Nilgün Ök

CHP

1- Gülizar Biçer Karaca

2- Kazım Arslan

3- Haşim Teoman Sancar

İYİ Parti

1- Yasin Öztürk

DİYARBAKIR

Adalet ve Kalkınma Partisi

1- Mehmet Mehdi Eker

2- Ebubekir Bal

3- Oya Eronat

HDP

1- Adnan Selçuk Mızraklı

2- Salihe Aydeniz

3- İmam Taşçıer

4- Remziye Tosun

5- Hişyar Özsoy

6- Semra Güzel

7- Garo Paylan

8- Dersim Dağ

9- Musa Farisoğulları

EDİRNE

Adalet ve Kalkınma Partisi

1- Fatma Aksal

CHP

1- Okan Gaytancıoğlu

2- Erdin Bircan

İYİ Parti

1- Orhan Çakırlar

ELAZIĞ

Adalet ve Kalkınma Partisi

1- Metin Bulut

2- Sermin Balık

3- Zülfü Tolga Ağar

4- Zülfü Demirbağ

CHP

1- Gürsel Erol

ERZİNCAN

Adalet ve Kalkınma Partisi

1- Süleyman Karaman

2- Burhan Çakır

ERZURUM

Adalet ve Kalkınma Partisi

1- Recep Akdağ

2- Zehra Taşkesenlioğlu

3- Selami Altınok

4- İbrahim Aydemir

MHP

1- Kamil Aydın

İYİ Parti

1- Muhammet Naci Cinisli

ESKİŞEHİR

Adalet ve Kalkınma Partisi

1- Nabi Avcı

2- Harun Karacan

3- Emine Nur Günay

MHP

1- Metin Nurullah Sazak

CHP

1- Utku Çakırözer

2- Jale Nur Süllü

İYİ Parti

1- Arslan Kabukcuoğlu

GAZİANTEP

Adalet ve Kalkınma Partisi

1- Abdulhamit Gül

2- Ahmet Uzer

3- Mehmet Erdoğan

4- Abdullah Nejat Koçer

5- Derya Bakbak

6- Ali Şahin

7- Müslüm Yüksel

8- Mehmet Sait Kirazoğlu

MHP

1- Ali Muhittin Taşdoğan

2- Sermet Atay

CHP

1- Bayram Yılmazkaya

2- İrfan Kaplan

İYİ Parti

1- İmam Hüseyin Filiz

HDP

1- Mahmut Toğrul

GİRESUN

Adalet ve Kalkınma Partisi

1- Cemal Öztürk

2- Kadir Aydın

3- Sabri Öztürk

CHP

1- Necati Tığlı

GÜMÜŞHANE

Adalet ve Kalkınma Partisi

1- Hacı Osman Akgül

2- Cihan Pektaş

HAKKARİ

HDP

1- Leyla Güven

2- Sait Dede

3- Özgür Zeydanoğlu

HATAY

Adalet ve Kalkınma Partisi

1- Hacı Bayram Türkoğlu

2- Hüseyin Yayman

3- Abdulkadir Özel

4- Hüseyin Şanverdi

MHP

1- Lütfi Kaşıkçı

2- İbrahim Gül

CHP

1- Mehmet Güzelmansur

2- Suzan Şahin

3- Serkan Topal

4- İsmet Tokdemir

HDP

1- Barış Atay Mengüllüoğlu

ISPARTA

Adalet ve Kalkınma Partisi

1- Süreyya Sadi Bilgiç

2- Recep Özel

3- Mehmet Uğur Gökgöz

İYİ Parti

1- Aylin Cesur

MERSİN

Adalet ve Kalkınma Partisi

1- Lütfi Elvan

2- Ali Cumhur Taşkın

3- Zeynep Gül Yılmaz

4- Hacı Özkan

MHP

1-Olcay Kılavuz

2-Baki Şimşek

CHP

1- Cengiz Gökçel

2- Alpay Antmen

3- Ali Mahir Başarır

İYİ Parti

1- Behiç Çelik

2- Zeki Hakan Sıdalı

HDP

1- Fatma Kurtulan

2- Rıdvan Turan

İSTANBUL 1. Bölge

Adalet ve Kalkınma Partisi

1- Berat Albayrak

2- Nurettin Canikli

3- Mustafa Ataş

4- Erol Kaya

5- Vedat Demiröz

6- Ravza Kavakcı Kan

7- Osman Boyraz

8- İsmet Uçma

9- Mihrimah Belma Satır

10- Ahmet Berat Çonkar

11- Hulusi Şentürk

12- Müşerref Pervin Tuba Durgut

13- Eyüp Özsoy

14- Serkan Bayram

15- Fatih Süleyman Denizolgun

MHP

1- Edip Semih Yalçın

2- İzzet Ulvi Yönter

CHP

1- İbrahim Özden Kaboğlu

2- Mehmet Akif Hamzaçebi

3- Gamze Akkuş İlgezdi

4- Onursal Adıgüzel

5- Fethi Açıkel

6- Gürsel Tekin

7- İlhan Kesici

8- Oğuz Kaan Salıcı

9- Mahmut Tanal

10- Saliha Sera Kadıgil Sütlü

11- Hüseyin Emre Bağce

İYİ Parti

1- Hayrettin Nuhoğlu

2- Ahmet Çelik

3- Yavuz Ağıralioğlu

HDP

1- Pervin Buldan

2- Musa Piroğlu

3- Erkan Baş

4- Erol Katırcıoğlu

İSTANBUL 2. Bölge

Adalet ve Kalkınma Partisi

1- Süleyman Soylu

2- Fatma Betül Sayan Kaya

3- Volkan Bozkır

4- Abdullah Güler

5- Hasan Turan

6- Serap Yaşar

7- Aziz Babuşcu

8- Şirin Ünal

9- Canan Kalsın

10- Ahmet Hamdi Çamlı

11- Markar Eseyan

12- Mustafa Demir

13- İffet Polat

MHP

1- Celal Adan

2- Cemal Çetin

CHP

1- Kadri Enis Berberoğlu

2- Aykut Erdoğdu

3- Ahmet Ünal Çeviköz

4- Mustafa Sezgin Tanrıkulu

5- Yüksel Mansur Kılınç

6- Yunus Emre

7- Gökan Zeybek

8- Ali Şeker

İYİ Parti

1- Ümit Özdağ

2- Fatih Mehmet Şeker

HDP

1- Ahmet Şık

2- Oya Ersoy

3- Hüda Kaya

İSTANBUL 3. Bölge

AK Parti

1- Numan Kurtulmuş

2- Mehmet Muş

3- Akif Çağatay Kılıç

4- Mehmet Doğan Kubat

5- Tülay Kaynarca

6- Halis Dalkılıç

7- Emine Sare Aydın Yılmaz

8- Nevzat Şatıroğlu

9- Zafer Sırakaya

10- Rümeysa Kadak

11- Ahmet Mücahit Arınç

12- Mustafa Yeneroğlu

13- Erkan Kandemir

14- Şamil Ayrım

15- Alev Dedegil

MHP

1- Feti Yıldız

2- İsmail Faruk Aksu

3- Arzu Erdem

CHP

1- Engin Altay

2- Erdoğan Toprak

3- Mehmet Bekaroğlu

4- Zeynel Emre

5- Sibel Özdemir

6- Özgür Karabat

7- Turan Aydoğan

8- Emine Gülizar Emecan

9- Nazır Cihangir İslam

İYİ Parti

1- Abdul Ahat Andican

2- Ümit Beyaz

3- Hayati Arkaz

HDP

1- Zeynel Özen

2- Dilşat Canbaz Kaya

3- Hakkı Saruhan Oluç

4- Ali Kenanoğlu

5- Züleyha Gülüm

İZMİR 1. Bölge

Adalet ve Kalkınma Partisi

1- Binali Yıldırım

2- Mahmut Atilla Kaya

3- Ceyda Bölünmez Çankırı

4- Cemal Bekle

MHP

1- Hasan Kalyoncu

CHP

1- Ahmet Tuncay Özkan

2- Murat Bakan

3- Özcan Purçu

4- Kani Beko

5- Mehmet Ali Çelebi

6- Tacettin Bayır

7- Ednan Arslan

İYİ Parti

1- Dursun Müsavat Dervişoğlu

HDP

1- Serpil Kemalbay Pekgözegü

İZMİR 2. Bölge

Adalet ve Kalkınma Partisi

1- Hamza Dağ

2- Fehmi Alpay Özalan

3- Necip Nasır

4- Yaşar Kırkpınar

MHP

1- Tamer Osmanağaoğlu

CHP

1- Kemal Kılıçdaroğlu

2- Selin Sayek Böke

3- Kamil Okyay Sındır

4- Atila Sertel

5- Sevda Erdan Kılıç

6- Mahir Polat

7- Bedri Serter

İYİ Parti

1- Aytun Çıray

HDP

1- Murat Çepni

KARS

Adalet ve Kalkınma Partisi

1- Ahmet Arslan

2- Yunus Kılıç

HDP

1- Ayhan Bilgen

KASTAMONU

Adalet ve Kalkınma Partisi

1- Hakkı Köylü

2- Metin Çelik

CHP

1- Hasan Baltacı

KAYSERİ

Adalet ve Kalkınma Partisi

1- Mehmet Özhaseki

2- Mustafa Elitaş

3- Taner Yıldız

4- İsmail Emrah Karayel

5- İsmail Tamer

6- Hülya Nergis

MHP

1- İsmail Özdemir

2- Mustafa Baki Ersoy

CHP

1- Çetin Arık

İYİ Parti

1- Dursun Ataş

KIRKLARELİ

Adalet ve Kalkınma Partisi

1- Selahattin Minsolmaz

CHP

1- Türabi Kayan

2- Vecdi Gündoğdu

KIRŞEHİR

Adalet ve Kalkınma Partisi

1- Mustafa Kendirli

CHP

1- Metin İlhan

KOCAELİ

Adalet ve Kalkınma Partisi

1- Fikri Işık

2- İlyas Şeker

3- Radiye Sezer Katırcıoğlu

4- Mehmet Akif Yılmaz

5- Sami Çakır

6- Cemil Yaman

7- Emine Zeybek

MHP

1- Saffet Sancaklı

CHP

1- Fatma Kaplan Hürriyet

2- Haydar Akar

3- Tahsin Tarhan

İYİ Parti

1- Lütfü Türkkan

HDP

1- Ömer Faruk Gergerlioğlu

KONYA

Adalet ve Kalkınma Partisi

1- Ahmet Sorgun

2- Tahir Akyürek

3- Orhan Erdem

4- Leyla Şahin Usta

5- Ziya Altunyaldız

6- Hacı Ahmet Özdemir

7- Gülay Samancı

8- Abdullah Ağralı

9- Selman Özboyacı

10- Halil Etyemez

MHP

1- Mustafa Kalaycı

2- Esin Kara

CHP

1- Abdullatif Şener

2- Abdulkadir Karaduman

İYİ Parti

1- Fahrettin Yokuş

KÜTAHYA

Adalet ve Kalkınma Partisi

1- Ahmet Tan

2- İshak Gazel

3- Ceyda Çetin Erenler

MHP

1- Ahmet Erbaş

CHP

1- Ali Fazıl Kasap

MALATYA

Adalet ve Kalkınma Partisi

1- Bülent Tüfenkci

2- Öznur Çalık

3- Ahmet Çakır

4- Hakan Kahtalı

MHP

1- Mehmet Celal Fendoğlu

CHP

1- Veli Ağbaba

MANİSA

Adalet ve Kalkınma Partisi

1- Murat Baybatur

2- Uğur Aydemir

3- İsmail Bilen

4- Semra Kaplan Kıvırcık

5- Mehmet Ali Özkan

MHP

1- Erkan Akçay

CHP

1- Özgür Özel

2- Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu

3- Bekir Başevirgen

İYİ Parti

1- Tamer Akkal

KAHRAMANMARAŞ

Adalet ve Kalkınma Partisi

1- Mahir Ünal

2- Ahmet Özdemir

3- Celalettin Güvenç

4- İmran Kılıç

5- Mehmet Cihat Sezal

6- Habibe Öçal

MHP

1- Sefer Aycan

İYİ Parti

1- Faruk Atlı

MARDİN

Adalet ve Kalkınma Partisi

1- Şeyhmus Dinçel

2- Cengiz Demirkaya

HDP

1- Mithat Sancar

2- Pero Dundar

3- Tuma Çelik

4- Ebrü Günay

MUĞLA

Adalet ve Kalkınma Partisi

1- Mehmet Yavuz Demir

2- Yelda Erol Gökcan

CHP

1- Mürsel Alban

2- Suat Özcan

3- Burak Erbay

4- Süleyman Girgin

İYİ Parti

1- Metin Ergun

MUŞ

Adalet ve Kalkınma Partisi

1- Mehmet Emin Şimşek

2- Abdulselam Er

HDP

1- Gülüstan Kılıç Koçyiğit

2- Mensur Işık

NEVŞEHİR

Adalet ve Kalkınma Partisi

1- Mustafa Açıkgöz

2- Yücel Menekşe

CHP

1- Faruk Sarıaslan

NİĞDE

Adalet ve Kalkınma Partisi

1- Yavuz Ergun

2- Selim Gültekin

CHP

1- Ömer Fethi Gürer

ORDU

Adalet ve Kalkınma Partisi

1- Şenel Yediyıldız

2- Ergün Taşcı

3- Metin Gündoğdu

MHP

1- Cemal Enginyurt

CHP

1- Seyit Torun

2- Mustafa Adıgüzel

RİZE

Adalet ve Kalkınma Partisi

1- Hayati Yazıcı

2- Osman Aşkın Bak

3- Muhammed Avcı

SAKARYA

Adalet ve Kalkınma Partisi

1- Ali İhsan Yavuz

2- Recep Uncuoğlu

3- Kenan Sofuoğlu

4- Çiğdem Erdoğan Atabek

MHP

1- Muhammed Levent Bülbül

CHP

1- Engin Özkoç

İYİ Parti

1- Ümit Dikbayır

SAMSUN

Adalet ve Kalkınma Partisi

1- Ahmet Demircan

2- Yusuf Ziya Yılmaz

3- Çiğdem Karaaslan

4- Fuat Köktaş

5- Orhan Kırcalı

MHP

1- Erhan Usta

CHP

1- Kemal Zeybek

2- Neslihan Hancıoğlu

İYİ Parti

1- Bedri Yaşar

SİİRT

Adalet ve Kalkınma Partisi

1- Osman Ören

HDP

1- Meral Danış Beştaş

2- Sıdık Taş

SİNOP

Adalet ve Kalkınma Partisi

1- Nazım Maviş

CHP

1- Barış Karadeniz

SİVAS

Adalet ve Kalkınma Partisi

1- İsmet Yılmaz

2- Mehmet Habib Soluk

3- Semiha Ekinci

MHP

1- Ahmet Özyürek

CHP

1- Ulaş Karasu

TEKİRDAĞ

Adalet ve Kalkınma Partisi

1- Mustafa Şentop

2- Mustafa Yel

3- Çiğdem Koncagül

CHP

1- Faik Öztrak

2- İlhami Özcan Aygun

3- Candan Yüceer

İYİ Parti

1- Enez Kaplan

TOKAT

Adalet ve Kalkınma Partisi

1- Yusuf Beyazıt

2- Mustafa Arslan

3- Özlem Zengin

MHP

1- Yücel Bulut

CHP

1- Kadim Durmaz

TRABZON

Adalet ve Kalkınma Partisi

1- Muhammet Balta

2- Adnan Günnar

3- Bahar Ayvazoğlu

4- Salih Cora

CHP

1- Ahmet Kaya

İYİ Parti

1- Hüseyin Örs

TUNCELİ

CHP

1- Polat Şaroğlu

HDP

1- Alican Önlü

ŞANLIURFA

Adalet ve Kalkınma Partisi

1- Ahmet Eşref Fakıbaba

2- Mehmet Kasım Gülpınar

3- Halil Özcan

4- Zemzem Gülender Açanal

5- Mehmet Ali Cevheri

6- İbrahim Halil Yıldız

7- Halil Özşavlı

8- Ahmet Akay

MHP

1- İbrahim Özyavuz

CHP

1- Aziz Aydınlık

HDP

1- Nimetullah Erdoğmuş

2- Ayşe Sürücü

3- Nusrettin Maçin

4- Ömer Öcalan

UŞAK

Adalet ve Kalkınma Partisi

1- Mehmet Altay

2- İsmail Güneş

CHP

1- Özkan Yalım

VAN

Adalet ve Kalkınma Partisi

1- Osman Nuri Gülaçar

2- İrfan Kartal

3- Abdulahat Arvas

HDP

1- Sezai Temelli

2- Bedia Özgökçe Ertan

3- Murat Sarısaç

4- Muazzez Orhan

5- Tayip Temel

YOZGAT

AK Parti

1- Bekir Bozdağ

2- Yusuf Başer

MHP

1- İbrahim Ethem Sadef

CHP

1- Ali Keven

ZONGULDAK

Adalet ve Kalkınma Partisi

1- Polat Türkmen

2- Ahmet Çolakoğlu

3- Hamdi Uçar

CHP

1- Ünal Demirtaş

2- Deniz Yavuzyılmaz

AKSARAY

Adalet ve Kalkınma Partisi

1- İlknur İnceöz

2- Cengiz Aydoğdu

MHP

1- Ramazan Kaşlı

İYİ Parti

1- Ayhan Erel

BAYBURT

Adalet ve Kalkınma Partisi

1- Fetani Battal

KARAMAN

Adalet ve Kalkınma Partisi

1- Recep Şeker

2- Selman Oğuzhan Eser

CHP

1- İsmail Atakan Ünver

KIRIKKALE

Adalet ve Kalkınma Partisi

1- Ramazan Can

MHP

1- Halil Öztürk

CHP

1- Ahmet Önal

BATMAN

Adalet ve Kalkınma Partisi

1- Ziver Özdemir

HDP

1- Feleknas Uca

2- Necdet İpekyüz

3- Ayşe Acar Başaran

4- Mehmet Ruştu Tiryaki

ŞIRNAK

Adalet ve Kalkınma Partisi

1- Rizgin Birlik

HDP

1- Hasan Özgüneş

2- Nuran İmir

3- Hüseyin Kaçmaz

BARTIN

Adalet ve Kalkınma Partisi

1- Yılmaz Tunç

CHP

1- Aysu Bankoğlu

ARDAHAN

Adalet ve Kalkınma Partisi

1- Orhan Atalay

CHP

1- Öztürk Yılmaz

IĞDIR

MHP

1- Yaşar Karadağ

HDP

1- Habip Eksik

YALOVA

Adalet ve Kalkınma Partisi

1- Ahmet Büyükgümüş

2- Meliha Akyol

CHP

1- Özcan Özel

KARABÜK

Adalet ve Kalkınma Partisi

1- Cumhur Ünal

2- Niyazi Güneş

CHP

1- Hüseyin Avni Aksoy

KİLİS

Adalet ve Kalkınma Partisi

1- Mustafa Hilmi Dülger

2- Ahmet Salih Dal

OSMANİYE

Adalet ve Kalkınma Partisi

1- Mücahit Durmuşoğlu

2- İsmail Kaya

MHP

1- Devlet Bahçeli

CHP

1- Baha Ünlü

DÜZCE

Adalet ve Kalkınma Partisi

1- Fahri Çakır

2- Ayşe Keşir

MHP

1- Ümit Yılmaz