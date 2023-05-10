HÜDA PAR 24 Haziran 2018 seçimlerinde ne kadar oy aldı? HÜDA PAR 2018 seçimlerinde yüzde kaç oy aldı?

Yayınlanma: 10.05.2023 - 16:44

Güncelleme: 10.05.2023 - 16:44

HÜDA PAR adayları İstanbul, Batman, Mersin ve Gaziantep'te Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) listelerinden Meclis'e girmek için yarışıyor.

HÜDA PAR 2018 SEÇİMLERİNDE NE KADAR OY ALDI?

HÜDA PAR, 24 Haziran 2018 Genel Seçimleri'nde 157.612 oy aldı.



HÜDA PAR 2018 SEÇİMLERİNDE YÜZDE KAÇ OY ALDI?

HÜDA PAR'ın, 24 Haziran 2018 Genel Seçimleri'nde oy oranı %0,31'dir.



HÜDA PAR'IN OY ORANI NEDİR?

HÜDA PAR, 2014 yerel seçimlerinde oy oranı Ağrı'da %1.37, Batman'da %7.80, Bingöl'de %3.06, Bitlis'te %5.58, Diyarbakır'da %4.77, Mardin'de %2.00, Muş'ta %1.46, Siirt'te %1.16, Şırnak'ta %2.32 ve Van'da %0.65 oldu. HÜDA PAR, 7 Haziran 2015'te yapılan genel seçimlerde Adana, Bitlis, Şırnak, Van, Şanlıurfa, Bingöl, Batman ve Diyarbakır'dan bağımsız adayları destekledi ancak seçilen olmadı.1 Kasım 2015'te yapılan genel seçimlere ise katılmadı.

HÜDA PAR'IN AÇILIMI NEDİR?

Hür Dava Partisi, Türkiye'de faaliyet gösteren siyasi partidir. Parti tüzüğüne göre resmî kısaltması "HÜDA PAR" şeklindedir. Simgesi açık vaziyette bir kitap ve sayfaları arasından doğmakta olan güneştir.

HÜDA PAR NE ZAMAN KURULDU?

Hür Dava Partisi, 19 Aralık 2012 tarihinde kuruldu. HÜDA PAR, Türkiye'deki yasadışı Hizbullah örgütüyle ilişkili olduğu gerekçesiyle kapatılan Mustazaf-Der'in Genel Başkanı Mehmet Hüseyin Yılmaz tarafından kuruldu. 2014 yılında ilk seçimlere katıldı.



