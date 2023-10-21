24 saat mühlet vermişti... Temel Karamollaoğlu'ndan Devlet Bahçeli'nin çağrısına destek

Yayınlanma: 21.10.2023 - 23:39

Güncelleme: 21.10.2023 - 23:39

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Gazze'ye müdahale" çağrısına destek verdi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Temel Karamollaoğlu, "Sayın Devlet Bahçeli’ye Filistin konusunda gösterdiği hassasiyetten dolayı teşekkür ediyorum. Tarihimizin, inancımızın ve insanlığımızın gereği olan çağrısını destekliyorum" ifadelerini kullandı.

Sayın Devlet Bahçeli’ye Filistin konusunda gösterdiği hassasiyetten dolayı teşekkür ediyorum. Tarihimizin, inancımızın ve insanlığımızın gereği olan çağrısını destekliyorum. https://t.co/ZI5kK70Ntw — Temel Karamollaoğlu (@T_Karamollaoglu) October 21, 2023

BAHÇELİ NE DEMİŞT?

İsrail'in Filistin'in Gazze Şeridi'ndeki katliamlarına tepki gösteren Bahçeli, "Eğer 24 saat içinde ateşkes sağlanamazsa, mazlumların üzerine bombalar bırakılmaya ısrarla devam ederse, Türkiye süratle devreye girmeli, tarihi, insani ve inanç sorumluluğunun gereği her neyse yapmalıdır. Gazze’yi koruma ve kollama misyonunu üstlenmek bize ecdadımızın mirasıdır. Türkiye Cumhuriyeti, Gazze’yi yüzü gülen çocukların şehri, kardeşlerimizin huzur ve güven içinde yaşayacağı bir İslam beldesi yapmaya hazırdır, muktedirdir" demişti.