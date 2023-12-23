Erdoğan'dan şehit askerler için taziye mesajı: 'Hesabı misliyle sorulmaktadır...'
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından 6 askerin şehit olmasına ilişkin açıklamada bulundu. Erdoğan, "Bölücü alçaklardan döktükleri kanın hesabı misliyle sorulmuştur ve sorulmaktadır" dedi.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı.
Erdoğan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Irak’ın kuzeyinde bölücü hainler tarafından gerçekleştirilen saldırılarda şehit olan kahraman askerlerimize Allah’tan rahmet; ailelerine, yakınlarına ve milletimize başsağlığı diliyorum. Şehitlerimizin ruhu şâd, mekanları cennet, makamları âli olsun.
Bölücü alçaklardan döktükleri kanın hesabı misliyle sorulmuştur ve sorulmaktadır. Terörü kaynağında kurutma stratejimizi uygulamayı son terörist de bertaraf edilene kadar kararlılıkla sürdüreceğiz. Türkiye, ne pahasına olursa olsun Irak’ın veya Suriye’nin kuzeyinde bir terör yapılanmasına müsaade etmeyecektir.
Emperyalistlere taşeronluk yapan kiralık katil sürüleriyle mücadelemizden kesinlikle geri adım atmayacağız. Hem eli kanlı caniler hem de bölücü örgüte destek verenler bölgemizin geleceğinde teröre yer olmadığını er ya da geç anlayacaklardır. Sınırlarımız içinde ve dışında teröristlere nefes aldırmayan tüm güvenlik güçlerimize yüce Allah’tan muvaffakiyetler niyaz ediyorum. Allah kahraman askerlerimizi muzaffer eylesin."
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