24 TV'de 'Yeniden Refah' telaşı: Cumhur İttifakı'na katılmasına 'hazırlıksız' yakalandılar
Fatih Erbakan'ın "Yüzde 60 oranında istenmedi" sözlerinin ardından Yeniden Refah Partisi'nin Cumhur İttifakı'na katılması, iktidara yakın medyayı da şoke etti. Erbakan'ı eleştiren bir haberi yayımladığı sırada ittifaka katılma haberini alan 24 TV, haberi yarıda keserek "Erbakan'ın mirası Cumhur İttifakı'nda" ifadelerini kullandı.
Yeniden Refah Partisi (YRP), 14 Mayıs seçimlerindeki tutumunda değişikliğe gitti. Daha önce seçimlere kendi ismi ve logosuyla gireceğini açıklayan Parti, Cumhur İttifakı'na katıldı.
YRP'nin Cumhur İttifakı'na katılma kararına iktidara yakın medya adeta 'hazırlıksız' yakalandı. Bu kanallardan biri de 24 TV oldu.
"ORGANİZE DİPLOMA OPERASYONU..."
Kanal, Yeniden Refah'ın ittifaka katılmasından dakikalar önce Erbakan'ı eleştiren bir haber yayımlamaya başladı.
"Organize diploma operasyonu" başlıklı haberde, Yeniden Refah lideri Fatih Erbakan'ın Yüksek Seçim Kurulu'na yaptığı başvurunun 'diploma eksikliği' nedeniyle reddedildiği hatırlatıldı.
Haberde Erbakan'ın diplomasıyla ilgili şu yorum yapıldı:
"Başvuruyu diplomasız yaptı. Daha sonra diploma teslim edildi ve Yeniden Refah Partisi'nin Genel Başkanı Fatih Erbakan cumhurbaşkanlığı adaylığı için imza çalışmalarına başladı. Elbette politikanın içine doğan bir siyasetçinin bu kadar unutkan olmasını beklemek mümkün değil. O halde, eğer deyim yerindeyse bu işin içinde bir bit yeniği olmalı."
"BERABER YOL YÜRÜME KARARI ALDI..."
Haberde bu cümleler aktarıldıktan saniyeler sonra yayın yarıda kesildi ve haber sunucusu "Son dakika haberi var" diyerek Yeniden Refah'ın Cumhur İttifakı'na katıldığını duyurdu.
Kısa bir süre sonra haber, "Yeniden Refah Partisi Cumhur İttifakı'yla beraber yol yürüme kararı aldı. Rahmetli Başbakan Necmettin Erbakan'ın mirası, Milli Görüş cephesi safını Cumhur İttifakı'ndan yana belirlemiş oldu" cümleleriyle izleyicilere aktarıldı.
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