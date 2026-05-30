262 edebiyatçıdan 'mutlak butlan' kararına karşı ortak bildiri: 'Antidemokratik uygulamalara ‘Hayır!’ diyoruz'

CHP’ye yönelik mutlak butlan kararı sonrasında edebiyatçılar ortak bir bildiri kaleme aldı.

Ahmet Ümit, Ayfer Tunç, Aslı Erdoğan, Buket Uzuner, Yekta Kopan gibi isimlerin imzaladığı bildiriye toplam 262 edebiyatçı imza attı.

Bildiride edebiyatçılar demokratik Türkiye için mutlak butlan kararına karşı çıkarken tarihin doğru ve vicdanlı tarafında kalmak isteyen herkesi mücadeleye davet etti.

"ANTİDEMOKRATİK UYGULAMALARA ‘HAYIR!’ DİYORUZ"

Edebiyatçılar, ortak bildiride şu ifadeleri kullandı:

“İktidar, güdümündeki yargı eliyle temel anayasal haklarımıza bir kez daha darbe vurmuştur. Türkiye’nin edebiyatçıları olarak halkın iradesini, seçme ve seçilme hakkını yok sayan tüm bu sistematik hukuksuzluklara itiraz ediyoruz. Özgür irademizi, umudumuzu ve adalet duygumuzu hedef alarak seçimsiz bir Türkiye'yi amaçlayan antidemokratik uygulamalara ‘Hayır!’ diyoruz.

Hukukun gücünü değil, güçlünün hukukunu savunan bu köhne anlayışı reddediyoruz. Demokratik Türkiye için mutlak butlan kararına karşı çıkıyor, tarihin doğru ve vicdanlı tarafında kalmak isteyen herkesi bu mücadeleye destek vermeye davet ediyoruz.”