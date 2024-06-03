HÜDA-PAR'dan kayyum tepkisi: 'Meclis başkan seçmelidir'

Yayınlanma: 03.06.2024 - 18:53

Güncelleme: 03.06.2024 - 18:53

Hakkari Belediyesi Eş Başkanı Sıddık Akış, Hakkari başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Van’da gözaltına alınmıştı. İçişleri Bakanlığı da Hakkari Valisi Ali Çelik’i belediyeye kayyum olarak atamıştı.

Muhalefetten karara tepkiler yükselirken bir tepki de 2023’teki genel seçimde Cumhur İttifakı'nı destekleyen HÜDA-PAR’dan geldi.

"BU YANLIŞTIR"

HÜDA-PAR Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Serkan Ramanlı’nın karara ilişkin açıklaması şöyle:

“Mevcut kayyum uygulamasıyla belediye başkanının işlediği iddia edilen bir suç yüzünden halkın oyuyla seçilmiş belediye meclisinin tüm üyelerinin görevine son verilmektedir. Bu yanlıştır.

Belediye başkanı ağır bir suç işlediği iddiasıyla görevden uzaklaştırıldığında, meclisin geri kalanı kendi içinden bir başkan seçmeli ve belediyeyi yönetmeye devam etmelidir. Hiç kimse bir başkasının işlediği suçun cezasını çekmemeli, halkın iradesi yok sayılmamalıdır.”