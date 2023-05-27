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28 Mayıs seferberliği: İngiltere'den oy vermeye geliyorlar

İngiltere’nin farklı bölgelerinde yaşayan ve ikametgâhları Türkiye’de olan Türk yurttaşlarının oy kullanmaları için, gönüllü yurttaşlar organizasyon düzenledi. Uçak biletleri temin edilen çoğu öğrenci olan 80’e yakın kişi, Türkiye’ye gelip oy verdikten sonra İngiltere’ye dönecek.

ANKARA / Cumhuriyet
Yayınlanma: 27.05.2023 - 12:46
28 Mayıs seferberliği: İngiltere'den oy vermeye geliyorlar
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Farklı nedenlerle İngiltere'de bulunan, ancak ikametgâhlarının Türkiye'de olması nedeniyle yurtdışı sandıklarında oy veremeyecekler için gönüllüler kısa sürede hedeflerine ulaştı.

Çoğu öğrenci olan 80’e yakın kişinin, uçak biletleri temin edilerek Türkiye'ye gelip, oy verdikten sonra İngiltere'ye geri dönecek. “Bir oy bir oydur” düşüncesiyle yola çıkacak seçmenler oy vermek için üç buçuk saatlik bir uçak yolculuğunun ardından sandıklarına ulaşacak.

Yurttaşlık görevlerini yerine getirdikten sonra vatandaşlar yeniden geldikleri ülkeye dönecek. Organizasyonu duyup da katkıda bulunmak isteyen yurttaşlar, en çok Londra'dan olmak üzere Toronto, İstanbul, Ankara ve Mersin'den destek verdi. 


ingiltere 28 Mayıs seçmen

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