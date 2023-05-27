Bu seçim... Seninle onun arasındadır!

27 Mayıs 2023 Cumartesi

Sadece ülkemiz değil, belki dünya tarihinde ilk kez bir cumhurbaşkanı montaj olduğunu bile bile rakibinin reklam filminin ortasına yerleştirilen terör örgütü yöneticisini meydanlarda, ekranlarda milyonlara gösterdi. Yalanını kendisi ortaya çıkarınca da o videoya erişim yasağı getirildi.

Bu seçim, yalanla gerçek arasındadır.

Terörle mücadelenin başlıca koşulu, terör örgütünü yalnızlaştırmak, adının dahi anılmasını engellemektir. Bir cumhurbaşkanı düşünün ki terör örgütü mensuplarını sürekli ekranlarda gösterip onları adeta siyasetin parçası yapıyor.

Bu seçim terörle mukavele ile terörle mücadele arasındadır.

Bir ülke düşünün ki yaşadığı büyük deprem felaketinde, bir kişi kılını kıpırdatıp talimat vermediği için devlet üç gün adım atamadı. Milyonlarca kişi karanlığa gömüldü, altında enkaz, üstünde kar bir yardım ışığı bekledi.

Bu seçim, geceyle gündüz arasındadır.

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Ortalama bir hukuk devletinde güvenlik deyince ilk akla gelen can ve mal güvenliğidir. Şimdi bir ülke düşünün ki sınav güvenliği yok, mülakat güvenliği yok, hukuk güvenliği yok, veri güvenliği yok, sandık güvenliği yok, sayım güvenliği yok. Bir maç düşünün, gol attınız, kazandınız. Tabelaya yazılıp yazılmayacağı belli değil. Yazıldı, karşılığında puan alıp almadığınız belli değil. Puan aldınız, bütün puanların toplamında gerçek rakamın çıkıp çıkmayacağı belli değil.

Bu seçim, hileyle güven arasındadır.

Yaptığı konuşmalarda kullandığı dile bakıp, “18 yaşından küçüklerin izlemesi sakıncalıdır” dememek mümkün değil. Hedef seçtiğine her türlü hakareti yap, kendine dokununca anında dava aç!

Bu seçim, çirkinle güzel arasındadır.

Her ülkenin kendini koruma, sınırlarında güvenlik önlemi alma, bunun için gerekli yatırımları yapma hakkı vardır. Ancak başlıca övünç kaynağı olarak savunmada attığınız adımları gösteriyorsanız halkın refahını hiçe sayıyorsanız, işin rengi değişir. “Yurtta barış, dünyada barış”ın yerini, yurtta savaş, dünyada savaş alır!

Bu seçim, savaşla barış arasındadır.

Bir ülke yönetimi düşünün ki sürekli gerilimden, krizden beslensin. Bir kriz çıkınca onu çözmek için daha büyük kriz çıkarsın. Başlıca işi de kendisinden olanla olmayan arasında sürekli sınırlar çekmek olsun. Hep, “biz ve onlar”.

Bu seçim, kutuplaşmayla kucaklaşma arasındadır.

Saray’ı tek merkez yapıp tüm devlet kurumlarını bunun uydusu haline getirdiler. Ele geçiremedikleri kurumların ya içini boşalttılar ya küflendirdiler.

Bu seçim, çürüme ile yeşerme arasındadır.

Ülkenin tarihinde ilk kez, komşu bir ülkede iç savaş ve göç krizi yaşanınca ellerini ovuşturan bir yönetim anlayışı hâkim oldu. Milyonlarca yabancının bu topraklara iyice yerleşmesi için halktan gizli planlar yapıldı.

Bu seçim yabancı ile yurttaş arasındadır.

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Yarın sandık günü...

Bir kez daha düşün!

Bir kuşak yukarıda özetlediğimiz sorunların içinde büyüdü. Bir kuşağın daha böyle büyümesini ister misin?

Eğer istemezsen bugün bir şansın daha var. Bunu çok iyi kullan ve kullandırmak için çaba harca...

Yarın geldi. Öbür gün çok geç!

Kendini, aileni, ülkeni düşün...

Bu seçim seninle onun arasındadır...

Hangisini seçersin?