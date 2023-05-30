28 Mayıs'ta İstanbul’da sandıkta nasıl bir değişim yaşandı?

Yayınlanma: 30.05.2023 - 16:15

Güncelleme: 30.05.2023 - 16:15

Getty Images Taksim Meydanı

Cumhurbaşkanlığı seçiminin 28 Mayıs’ta yapılan ve Recep Tayyip Erdoğan’ın kazandığı ikinci turunda muhalefet, İstanbul’da gücünü artırdı.

Henüz resmi olarak kesinleşmemiş sonuçlara göre Kılıçdaroğlu, kentte yüzde 51,78 oy alırken, Erdoğan'ın oy oranı yüzde 48,22'de kaldı.

AKP'nin güçlü olduğu Üsküdar ve Eyüpsultan gibi ilçelerde 14 Mayıs seçimlerinde Kemal Kılıçdaroğlu’na çıkan destek görüntüsü devam ederken, bu ilçelere bu kez Beyoğlu da eklendi.

28 Mayıs seçimlerinde İstanbul’da oluşan tabloyu inceledik.

2017 REFERANDUM SONUÇLARINA BENZER SONUÇLAR

2017 yılındaki Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi referandumunda İstanbul’da yüzde 51,35 “Hayır”, yüzde 48,65 “Evet” oyu çıkmıştı.

Referandumu takiben 24 Haziran 2018'de yapılan seçimlerde, Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanlığı yarışında yüzde 50 oy almıştı.

Söz konusu seçimlerde muhalefet adaylarından Muharrem İnce yüzde 36,9, Selahattin Demirtaş yüzde 7,2, Meral Akşener yüzde 4,8, Temel Karamollaoğlu yüzde 0.9, Doğu Perinçek yüzde 0,2 oranlarında oy elde etmişti.

31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Millet İttifakı’nın adayı Ekrem İmamoğlu yüzde 48,80; Cumhur İttifakı’nın adayı Binali Yıldırım yüzde 48,55 oy almış; yenilenen seçimlerde 23 Haziran’da bu oranlar yüzde 54,20 ve yüzde 44,98 olarak gerçekleşmişti.

14 Mayıs’ta ise cumhurbaşkanlığı seçiminde Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 48,56, Recep Tayyip Erdoğan yüzde 46,68 oy aldı. Sinan Oğan’ın oy oranı ise yüzde 4,51 oldu.

28 Mayıs’ta Kılıçdaroğlu oyuna yaklaşık 192 bin yeni oy ekledi. Oyları, oransal olarak ise yüzde 3,22 arttı. Kılıçdaroğlu böylece 5 milyon 928 bin 772 oya ve yüzde 51,78’lik oy oranına ulaştı.

Erdoğan ise oyunu sayısal olarak yaklaşık 30 bin, oransal olarak ise yüzde 1,54 artırdı. Böylece Erdoğan da 4 milyon 768 bin 557 oya ve yüzde 48,22’lik oy oranını elde etti.

Bu manzarayla ortaya, oransal olarak İstanbul’da 2017’deki referandum sonuçlarına yakın bir sonuç çıktı.

Getty Images İstanbul sokakları

ÜSKÜDAR VE EYÜPSULTAN’DA MUHALEFETİN OY ARTIŞI SÜRDÜ

AKP'li belediyeler tarafından yönetilen, 2018’deki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Erdoğan’ın önemli oy oranlarına eriştiği, İstanbul’da muhafazakâr kesim açısından sembolik önemi bulunan Üsküdar ve Eyüpsultan ilçelerinde Kılıçdaroğlu 14 Mayıs’ta önde çıkmıştı.

Eyüpsultan’da Kılıçdaroğlu’nun oyu yüzde 48,48, Erdoğan’ınki yüzde 46,38 olmuştu.

Üsküdar’da ise Kılıçdaroğlu yüzde 49,81, Erdoğan yüzde 45,39 oy almıştı.

Bu denge, 28 Mayıs seçimlerinde de devam etti.

Eyüpsultan’da Kılıçdaroğlu’nun oyu yüzde 52,09’a, Erdoğan’ınki yüzde 47,91’e çıktı.

Üsküdar’da ise Kılıçdaroğlu’nun oyu yüzde 52,92’ye, Erdoğan’ınki yüzde 47,08’e yükseldi.

Getty Images 28 Mayıs gecesi, Üsküdar'da kutlama yapan Erdoğan destekçileri

BEYOĞLU’NDA KILIÇDAROĞLU ÖNE GEÇTİ

Kılıçdaroğlu, 24 Mayıs seçimlerinde Beyoğlu ilçesinde de Erdoğan’ın önüne geçti.

Beyoğlu, 1994’ten bu yana Milli Görüş geleneği içinden gelen partiler tarafından yönetilen ilçelerden biri.

2018 seçimlerinde Erdoğan Beyoğlu’nda yüzde 52,16 oy almıştı.

31 Mart 2019’daki yerel seçimlerde AKP, ilçede yüzde 49,86 oy alarak yine belediyeyi kazanmıştı.

14 Mayıs seçimlerinde Erdoğan yüzde 48,55, Kılıçdaroğlu yüzde 47,34 oy oranlarına ulaştı.

28 Mayıs’ta ise Kılıçdaroğlu oyunu yüzde 50,18’e, Erdoğan oyunu yüzde 49,82’ye yükseltti.

Getty Images Kadıköy

FATİH, ZEYTİNBURNU VE BAYRAMPAŞA GİBİ İLÇELERDE MUHALEFETİN GÜCÜ ARTTI

Yine AKP’nin geleneksel olarak güçlü olduğu bazı ilçelerde de muhalefet 28 Mayıs’ta oyunu, 14 Mayıs’a kıyasla Erdoğan’dan daha yüksek bir oranda artırdı.

Örneğin Fatih’te Erdoğan oyunu yüzde 52,84’ten yüzde 53,99’a yükseltirken Kılıçdaroğlu’nunki yüzde 43,08’den yüzde 46,01’e yükseldi.

Zeytinburnu’nda Erdoğan’ın oyu yüzde 50,07’den yüzde 51,58’e, Kılıçdaroğlu’nun oyu yüzde 44,98’den yüzde 48,42’ye çıktı.

Başakşehir’de Erdoğan’ın oyu yüzde 53,14’ten yüzde 54,88’e, Kılıçdaroğlu’nunki yüzde 42,05’ten yüzde 45,12’ye doğru değişim gösterdi.

Tuzla’da Erdoğan’ın oyu yüzde 46,67’den yüzde 48,8’e, Kılıçdaroğlu’nun oyu yüzde 47,45’ten yüzde 51,2’ye çıktı.

Getty Images Fatih Camii ve kampanya pankartları

KILIÇDAROĞLU’NA EN FAZLA DESTEK, GELİR DÜZEYİ YÜKSEK İLÇELERDEN

İlçe bazlı olarak bakıldığında Kılıçdaroğlu’na desteğin büyük bir bölümünün sadece İstanbul değil Türkiye’nin de gelir gelir düzeyi en yüksek olan bazı ilçelerden aldığı görülüyor.

Muhalefete en yüksek oy Beşiktaş’tan çıktı.

Kılıçdaroğlu’na en fazla oy desteği sunan ilçelerden bazıları sırasıyla şöyle sıralanıyor: Beşiktaş (yüzde 82,52), Kadıköy (yüzde82,44), Bakırköy (yüzde 76,2), Adalar (yüzde74,18), Şişli (yüzde 71,27).

GELİR SEVİYESİ DÜŞÜK İLÇELERDE ERDOĞAN DAHA GÜÇLÜ

Erdoğan’a desteğin önemli bir bölümü ise gelir düzeyi görece daha düşük ilçelerden geldi.

Sultanbeyli, yüzde 67,13 oranıyla Erdoğan’a en çok destek veren ilçe oldu.

Sultanbeyli’yi, yine birçoğu gelir düzeyi skalasında görece aşağılarda yer alan ilçelerden Esenler (yüzde 64,18), Arnavutköy (yüzde 63,68), Sultangazi (yüzde 59,68), Gaziosmanpaşa (yüzde 56,99), Pendik (yüzde 55,68), Bağcılar (yüzde 59,68).