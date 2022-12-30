28 Şubat davası için AYM’ye gönderilmek üzere mektup çağrısı yapıldı

30 Aralık 2022 Cuma, 04:00

Kumpas davalar sırasında yaşanan haksızlıklara sessiz kalmamak için kurulan Vardiya Bizde Ankara Platformu, 28 Şubat davasında tutuklu bulunan askerler için “AYM’ye mektup yazma” çağrısında bulundu.

Kumpas davalarından tutuklu askerlerin ailelerinin kurduğu platform, aralarında AYM Başkanı ve üyelerinin olduğu isimlere mektup gönderecek. 28 Şubat davası ve mektup kampanyasını Cumhuriyet’e değerlendiren, Adalet Nöbeti eyleminin öncüsü ve avukat Şule Nazlıoğlu Erol, yurttaşların demokratik hakkı olan bu eyleme destek verdiğini belirterek “FETÖ’cüler tarafından kurgulanan bu kumpas davasında mağdur edilen TSK mensuplarıdır. Dava sürecinde dönemin siyasilerinin görüşünün dikkate alınmaması ve açıktan TSK’nin hedef alınması, davanın bir ‘tasfiye ve intikam” amacı taşıdığını da ortaya koymaktadır” dedi.