'28 Şubat' hükümlüsü Çevik Bir, Adli Tıp Kurumu'na getirildi
'28 Şubat' davasında cezasının onanmasının ardından tutuklanan dönemin Genelkurmay 2. Başkanı emekli Orgeneral Çevik Bir, sağlık durumunun tespiti için İstanbul Adli Tıp Kurumuna getirildi.
Yargıtay 16. Ceza Dairesinin '28 Şubat' davasında müebbet hapis cezası kararlarını onaması sonrası haklarında tutuklama kararı verilen emekli Orgeneral Çevik Bir ve emekli Orgeneral Çetin Doğan’ın da aralarında olduğu 14 emekli general cezaevine konulmuştu.
Çevik Bir’in, demans hastalığı nedeniyle cezaevinde kalamayacağını belirterek tahliye edilmesi için yaptığı başvurusu kapsamında bir süredir tetkikleri yapılıyordu. Demans hastalığı konusunda adli tıp uzmanlığı yalnız İstanbul Adli Tıp Kurumunda olduğu için Çevik Bir’in buraya sevk edilmesine karar verilmişti.
Çevik Bir, sabah saatlerinde tutuklu bulunduğu İzmir Cezaevinden yoğun güvenlik önlemleri eşliğinde İstanbul Adli Tıp Kurumuna getirildi.
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