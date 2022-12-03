3 Aralık'ı işaret etmişti: CHP lideri Kılıçdaroğlu 'vizyon' belgesini açıklıyor

03 Aralık 2022 Cumartesi, 14:20

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun '3 Aralık'ı bekleyin' diyerek işaret ettiği “İkinci Yüzyıla Çağrı” programı başladı.

İstanbul Lütfü Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı’nda gerçekleştirilen toplantıda, CHP’nin ekonomi, teknoloji ve sanayi başta olmak üzere temel projeleri anlatılacak. Toplantının “seçim sonrası oluşacak Türkiye’nin ortak akıl koalisyonunun bir simülasyonu” olacağı ifade ediliyor.

Kürsüye 'iktidar' sloganlarıyla çıkan CHP lideri, kalabalığa "O da olacak merak etmeyin" diye seslendi.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından öne çıkan satırlar şu şekilde:

"BUGÜN ÜLKENİN KADERİNİ DEĞİŞTİRME GÜNÜDÜR"

Her şey bu ülkede çok ama çok güzel olacak. Bundan hepinizin emin olmasını isterim. Sizin kadar ben de çok heyecanlıyım. Dolayısıyla heyecanla konuşmama başlıyorum. Bugün halkımızdan neden oy isteyeceğimizi öğreneceksiniz. Yeni bir düzene, yeni bir Türkiye hayaline, yeni bir siyaset üstü anlayışa oy isteyeceksiniz. Bugün dinleyeceğiniz sadece bir krizden çıkma programı olmayacak. Krizden alnımızın akıyla ve hep birlikte çıkacağız.

Bugün ülkenin kaderini değiştirme günüdür. Bunun çaresi mevcut tek adam gitsin başka bir tek adam gelsin değildir. Tek adam gitsin, yerine çalışan yeni bir sistem gelsin. Türkiye, cumhuriyetin ikinci yüzyılında bir daha böyle acımasız, kutuplaşmış dönemler yaşamayacak. Türkiye'yi kurumları yeniden inşa edilmiş, bölgesinde barışın ve refahın merkezi olan bir ülke yapacağız. Mesele Mustafa Kemal Atatürk'ün büyük hayaline sahip çıkmaktır. Onun vizyonunu tam anlamıyla hayatına geçirme günüdür.

Dünyada ve Türkiye'den konusunda uzman ve itibarlı 70 kişiden oluşan büyük bir güç birliğinden söz ediyorum. Bilim, teknoloji ve yatırımın iki büyük merkezi olan ABD ve İngiltere'ye ziyaretlerde bulundum. Ne derlerse desinler inandığım vizyon yolculuğundan asla vazgeçmeyeceğim. Çünkü ne istediğimi ve bu yolun nereye varacağını daha başlarken biliyordum. Bay Kemal çıktığı yoldan asla geri adım atmaz.

"KISA BİR SÜRE SONRA DA ALMANYA'YA GİDECEĞİM"

Kısa bir süre sonra da Almanya'ya gideceğim.Seyahatlerimde ve sonrasında bahsettiğim bu 70 değerli isimle tek tek görüştüm. Onları siyaset üstü güç birliğine katılmaları için davet ettim. Elimizde üç büyük güç var; bize inanan halkımız, siyasi gücümüz ve dostalarımızla kurduğumuz siyaset üst güç birliğimiz. Bizler siyasi ve siyaset üstü, rozetli veya rozetsiz unutmayın hepimiz ülke için vatan için birlikteyiz.

"24 SAAT ÇALIŞAN BİR GÜÇ BİRLİĞİ"

Bahsettiğim güç birliği 24 saat çalışan bir güç birliği olacak. Devlet 7 gün 24 saat çalışacak. Zamanının, mekanın, enlemlerin ve boylarım ötesinde kesintisiz üreten Türkiye'yi şimdiden inşa etmeye başlıyorum. Onlar vatanları için çalışacaklar. Çünkü Bay Kemal olmak böyle bir şey. Çünkü benim işim birleştirmektir. Benim işim sistemi kurmaktır, çalıştırmaktır.

Bugün bizimle birlikte ülkeyi dönüştürmeye cesaret edenleri huzurunuza çağıracağız. Sonra ben adım adım yapacaklarımızı anlatacağım.

Sayın Kerem Eliçin ile tanışacaksınız. Merkel'in ve Çin Devlet Başkanı'nın danışmanlığını yaptı. Benim de yeni endüstriyel dönüşüm başdanışmanım. Sayın Daren Acemoğlu bizimle birlikte olacak. Sayın Acemoğlu'nun gelecekte Nobel ödülünü alacağına inanıyorum. Bu değerli isimlerle kurduğum sistem Türkiye'yi hızlıca karanlıktan çıkarıp, aydınlığa taşıyacak.

BAŞDANIŞMAN RIFKIN 'İKLİM KRİZİNİ' ANLATTI

Kılıçdaroğlu'nun ardından, CHP liderinin başdanışmanı Jeremy Rifkin video konferans yöntemiyle salona bağlandı.

Rifkin'in konuşmasından öne çıkan satırlar şu şekilde:

Bilimsel, teknik ve ekonomik girdi sağlayacağım. Türkiye'nin kapsamlı bir yön haritası oluşturmasına yardımcı olacağım. Başta Z kuşağı olmak üzere şunu söylemek istiyorum: İnsanlık için çok önemli bir zaman diliminden geçiyoruz. Daha evvel beş defa benzer yok oluşlar yaşadık. Şimdi altıncısının başındayız.

Ekonomik hayatı ve hükümet ilişkilerini değiştiren üç büyük teknolojik devrim oldu: Birincisi iletişim devrimi, ikincisi yeni enerji rejimleri, üçüncüsü yeni taşıma ve lojistik. Akdeniz, iklim değişikliğinden en olumsuz etkilenen bölge. Bütün Türk halkının dayanışma içinde olması lazım. Akdeniz havzası zor durumda. Çok ciddi seller yaşanıyor. Yaz aylarında kuraklık ve ısı dalgaları ile birlikte kıtlıklar yaşanıyor. Sonbaharda ise fırtınalar ve tayfunlar bizi vuruyor. Bunların hepsi bir araya gelerek, ekosistemimizi altüst ediyor.

Sadece insan hayatını değil, diğer canlıların hayatını da tehdit ediyor bu. Başta Z kuşağı olmak üzere şunu söylemek istiyorum: Biz altıncı dönemin başındayız. İnsanlık için çok önemli bir zaman diliminden geçiyoruz. Daha evvel beş defa benzer yok oluşlar yaşadık. Şimdi altıncısının başındayız. Gerçeği görmemiz ve uyanmamız gerekiyor. Peki bu neden oluyor? İklim değişiyor çünkü küresel ısınmaya yol açan gazlar salınıyor ve bu gazlar güneşten gelen ışınların dünyadan yansımasını engelliyor.

Önce sanayi devrimi oldu. Onu, 20. yüzyılın başında telefonlarla birlikte iletişim devrimi takip etti. Ardından enerji devrimi ve fosil yakıtla çalışan motorlarla birlikte lojistik devrimi. Bunu küreselleşme takip etti. IMF, Dünya Bankası gibi kurumlar ortaya çıktı. Brent petrolün fiyatının 147 doları geçtiğini gördük. Yani fosil yakıtların devri kapandı. Kozmetikten aydınlanmaya her şey fosil yakıtlar ile sağlanıyor.

"MERKEL BENDEN YARDIM İSTEDİ"

Şimdi bir anımı anlatacağım. Angela Merkel, 'Alman ekonomisini nasıl büyütürüz bağlamında benden yardım istedi. İşletmeleriniz, 2. sanayi devrimine (fosil yakıtlara) bağımlı yaşarken bunu nasıl yapacaksınız diye sordum. Almanya'nın sahip olduğu altyapı, eski bir altyapıydı. Daha sonra Şansölye Merkel ile yaptığımız konuşmalarda, Avrupa Birliği ve Çin'de yükselen yeni bir sanayi devriminden bahsettik. İletişim devrimi ve internet de karşımıza çıktı. 4,5 milyar insan, ceplerindeki akıllı telefonlarla iletişime geçiyorlar. Bu telefonların bilgisayar kapasitesi, Ay'a gönderilen insanlı uçuşların bilgisayar kapasitesini geçmişti.

Önümüzdeki 20 yılda güneş, rüzgar ve okyanus ile enerji üreteceğiz. Küresel enerji üretimi bu şekilde olacak. Biz insanlığı doğaya adapte etmek zorundayız. Şimdi genç kuşaklar, sokaklara çıkıp barışçıl protestolar yapıyor. Bir acil durum döneminden geçiyoruz. İlk defa bütün bir kuşak sokağa çıkıp protesto ediyor. Kendilerini bir tür olarak, yani tehdit altında yaşayan bir tür olarak görüyorlar ve protestonun zemininde de bu var Finans sermayesinden ekolojik sermayeye geçilecek.

AYRINTILAR GELECEK...

İSTANBUL KONGRE MERKEZİ'NDE YOĞUN KALABALIK

Toplantının yapıldığı salonda büyük bir kalabalık olduğu ve Lütfü Kırdar'ın tıklım tıklım dolu olduğu ifade ediliyor. Salona sadece akredite olanların alınması nedeniyle, çok sayıda kişinin de salona giremediği belirtiliyor.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, salona İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile birlikte giriş yaptı. Salonda İstanbul, Ankara ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanları İmamoğlu, Yavaş ve Soyer de bulunuyor.

ALANINDA UZMAN İSİMLER KONUŞACAK

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun konuşacağı toplantıda, çok sayıda uzman isim de sahne alacak.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak ve Genel Sekreter Selin Sayek Böke’nin konuşacağı toplantıda ayrıca ABD’li yazar ve ekonomi kuramcısı Jeremy Rifkin, Prof. Daron Acemoğlu, Bilkent Üniversitesi İktisat Bölümü öğretim üyesi Prof. Refet Gürkaynak, Bilkent Üniversitesi öğretim üyesi ve eski TCMB Başekonomisti Hakan Kara ve CHP Yoksulluk Dayanışma Ofisi Koordinatörü Hacer Foggo da birer konuşma gerçekleştirecek.

JEREMY RIFKIN BAŞDANIŞMANLIĞA GELDİ

CHP’nin 'İkinci Yüzyıla Çağrı Beyannamesi' vizyonunun devamı kapsamında olacak açıklama çerçevesinde 70 kişilik akademisyenlerden oluşan İkinci Yüzyıla Çağrı Grubu da oluşturuldu.

Grubun başına eski Almanya Şansölyesi Angela Merkel’in de aralarında bulunduğu dünya liderlerine danışmanlık yapan Jeremy Rifkin getirildi. “Üçüncü endüstriyel devrimin fikir babası” olarak bilinen Rifkin ayrıca Kılıçdaroğlu’nun başdanışmanlığına getirildi.

"EY DÜNYA; SANA DA SESLENİYORUM, SEN DE 3 ARALIK’I BEKLE"

Kılıçdaroğlu, TBMM’deki CHP grup toplantısında; 3 Aralık’ta İstanbul’da düzenleyeceği vizyon toplantısında dünyaya da sesleneceğini belirtmişti.

Kılıçdaroğlu, “Ey dünya; insanımız, senin ucuz işgücün değildir. Ülkemiz, senin mülteci kampın değildir. Toprağımız, senin çöp depolama alanın değildir. Mahallelerimiz, senin uyuşturucu baronlarının fink attığı bataklıklar değildir. Bu karanlığa asla ve asla mahkum değiliz ve mecbur da değiliz… Unutmayın, dünyaya sesleneceğiz o vizyon toplantısında. ‘Ey dünya’ diyeceğiz, ‘seninle rekabet etmeye geliyoruz. Teknolojide, sanayide, eğitimde, insan haklarında, kadın haklarında, özgürlüklerde, demokraside, hayvan haklarında, çevrecilikte, iyi olan her şey ile rekabet etmeye geliyoruz.’ Ey dünya; sana da sesleniyorum, sen de 3 Aralık’ı bekle” demişti.