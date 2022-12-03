Kemal Kılıçdaroğlu ekibini tanıtacak! İşte yeni vizyon kadrosu

03 Aralık 2022 Cumartesi, 02:00

CHP’nin bugün açıklayacağı vizyon belgesi kapsamında oluşturulan ve aralarında ABD’li yazar, ekonomist Jeremy Rifkin, Prof. Dr. Daron Acemoğlu, Bilkent Üniversitesi İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Refet Gürkaynak, eski TCMB Başekonomisti Hakan Kara gibi isimlerin bulunduğu İkinci Yüzyıla Çağrı Grubu’nun bugüne dek CHP’nin çalışmalarına destek veren akademisyenlerden oluşturulduğu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre; güncel para politikaları, istikrarlı büyüme modelleri, kalıcı istihdam önermeleri gibi pek çok başlıkta çalışmalar hazırlayacak 70 kişilik grup, CHP’nin uzun süredir hazırladığı rapor ve projelerde görüş aldığı akademisyenlerden oluşuyor. Kurulda bulunan isimlerden bazılarının bugün yapacağı sunumlarla kendini tanıtacağını aktaran parti kaynakları, bu kurulun bir CHP danışman kurulundan çok “siyaset üstü bir kurul olduğunu” vurguluyor.

CHP kaynakları kuruldaki isimler için, “Hepsi uzun zamandır çalıştığımız, görüşlerini aldığımız isimler. Şimdi daha kurumsal bir başlık altında toplanmış oldular. Bu isimler günü geldiğinde bu ülkede en etkin yerlerde olacaklar” bilgisini paylaşıyor.

‘6’LI MASAYLA UYUMLU’

CHP’nin bugün yapacağı açıklamanın da 6’lı masayla uyumlu bir vizyon belgesi olacağını söyleyen kaynaklar, “Açıklama İkinci Yüzyıla Çağrı Beyanname’mizin biraz daha somut hali olacak. Seçim öncesi beyannamemiz gibi olacak. Ancak bunu yaparken 6’lı masaya aykırı bir durum da olmayacak” değerlendirmesini yaptı.

CHP’NİN YENİ DANIŞMAN KADROSU

Jeremy Rifkin: ABD’li yazar, ekonomi ve toplum kuramcısı, aktivist, danışman. 1995’ten bu yana Wharton School’da ders veren Rifkin, Üçüncü Endüstriyel Devrim konseptinin fikir babası olarak kabul ediliyor. Bilimsel-teknolojik değişimlerin toplum ve çevre üzerindeki etkileri hakkında 20’den fazla kitap yazdı. Eski Almanya Başbakanı Angela Merkel’in ekibinden olan Rifkin, 2004’te yayımlanan “Avrupa Rüyası” adlı çalışmasında Avrupa Birliği’nin ortaya çıkışı ve evrimi üzerine yoğunlaşıyor.





(Jeremy Rifkin)

Prof. Dr. Daron Acemoğlu: 1993’ten bu yana ABD’deki MIT’de ders veren Acemoğlu, dünyada en çok alıntı yapılan beş iktisatçıdan biri. Acemoğlu’nun çalışma alanları arasında siyasal iktisat, ekonomik kalkınma, büyüme, teknolojik değişimler, gelir eşitsizliği ve çalışma ekonomisi bulunuyor. Acemoğlu’nun Global Economy Prize 2019’un da olduğu birçok ödülü bulunuyor.





(Daron Acemoğlu)

Prof. Dr. Hakan Kara: Bilkent Üniversitesi öğretim üyesi ve eski TCMB Başekonomisti Hakan Kara, TCMB’nin 2003-2019 arasında uyguladığı para politikalarının araştırılmasında, oluşturulmasında ve uygulanmasında öncü bir rol üstlendi. Kara’nın çalışma başlıkları arasında makroekonomi, Merkez Bankası teorisi ve politikaları ile Türkiye ekonomisi bulunuyor.





(Hakan Kara)

Prof. Dr. Refet Gürkaynak: Bilkent Üniversitesi’nde ders veren Prof. Refet S. Gürkaynak, makroekonomi, para piyasaları ve mali piyasalar konularındaki çalışmaları ile biliniyor. Gürkaynak, bir dönem ABD merkez bankası FED’de de çalıştı.





(Refet Gürkaynak)

Prof. Dr. Ufuk Akçiğit: Ekonomik büyüme, verimlilik, rekabet, inovasyon ve girişimcilik alanlarındaki akademik çalışmalarıyla bilinen Akçiğit, Almanya’nın prestijli kurumlarından The Kiel Institute tarafından Global Economy Prize 2022 ödülüne layık görüldü. Akçiğit, Chicago Merkez Bankası, Danimarka Yüksek Eğitim ve Bilim Bakanlığı, Dünya Bankası, IMF ve OECD’ye proje danışmanlığı yapıyor.





(Ufuk Akçiğit)

Hacer Foggo: Açık Alan Derneği ve Derin Yoksulluk Ağı’nın (DYA) kurucuları arasında yer alan Foggo, İnsan Hakları Derneği, Çağdaş Gazeteciler Derneği gibi derneklerde uzun süre aktif olarak çalıştı.

(Hacer Foggo)