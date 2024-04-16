31 Mart'ın ardından dengeler değişti... TBMM'de yeni dönem

CHP'den belediye başkanı seçilen 4 milletvekilinin üyeliği, 31 Mart yerel seçimlerinin ardından bugün toplanan TBMM Genel Kurulu'nda belediye başkanlıklarını tercih ettiklerine ilişkin dilekçelerinin okunmasıyla sone erdi. Buna göre, CHP'nin milletvekili sayısı 129'dan 125'e, toplam milletvekili sayısı ise 594'e düştü. Bağımsız Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı'nın katılımıyla MHP'nin milletvekili sayısı yeniden 50 oldu.

ANKA
Yayınlanma: 16.04.2024 - 18:54
31 Mart'ın ardından dengeler değişti... TBMM'de yeni dönem
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TBMM Genel Kurulu, 31 Mart yerel seçimlerinin ardından bugün yeniden toplandı. Birleşimi yöneten TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, seçim bölgelerinde belediye başkanı seçilen CHP Grup Başkanvekili ve Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal, CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, CHP Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı, CHP Kırıkkale Milletvekili Ahmet Önal'ın belediye başkanlığını tercih ettiklerine ilişkin TBMM Başkanlığı'na sundukları dilekçeleri okuttu. Bu işlemle 4 milletvekilinin üyeliği, kendiliğinden sona erdi.

TBMM'deki sandalye dağılımı, belediye başkanı seçilen CHP'li milletvekillerinin ve bağımsız Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı'nın MHP'ye katılımıyla değişti. Buna göre,129 olan CHP'nin sandalye sayısı 125'e düştü. Bağımsız Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı'nın yeniden katılımıyla MHP'nin sandalye sayısı 50 oldu. Böylelikle Meclis'te bağımsız milletvekili sayısı da 5'e düştü.

Partilere göre yeni sandalye dağılımı şöyle:

-AKP - 265

-Cumhuriyet Halk Partisi - 125

-Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi - 57

-Milliyetçi Hareket Partisi - 50

-İYİ Parti - 38

-Saadet Partisi - 20

-Demokrasi ve Atılım Partisi - 15

-Yeniden Refah Partisi - 4

-Hür Dava Partisi - 4

-Türkiye İşçi Partisi - 3

-Demokrat Parti - 3

-Emek Partisi - 2

-Demokratik Bölgeler Partisi - 2

-Demokratik Sol Parti - 1

-Bağımsız Milletvekili - 5

Toplam- 594


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