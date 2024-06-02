31 Mart'ta CHP kazanmıştı... Tekrarlanan seçimde kazanan AKP oldu

Yayınlanma: 02.06.2024 - 18:56

Güncelleme: 02.06.2024 - 19:02

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) seçimlerin yenilenmesine karar verdiği bin 700 seçmenin bulunduğu Tunceli’nin Mazgirt ilçesine bağlı Akpazar beldesinde oy sayma işlemleri sonuçlandı.

31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Mazgirt ilçesine bağlı Akpazar beldesinde CHP’nin adayı Zeynel Yıldırım 471, AKP’nin adayı Ali Aydın 467 oy almıştı. 4 oy farkıyla CHP’li Aydın, seçimi kazanmıştı.

AKP'NİN ADAYI KAZANDI

Resmi olmayan sonuçlara göre AKP'nin adayı Ali Aydın, 644 oy alarak belediye başkanı seçildi.

CHP’nin adayı Zeynel Yıldırım 422 oy alırken, DEM Parti’nin adayı Orhan Çelebi 220 oy, MHP’nin adayı Neşe Gür 81, Yeniden Refah Partisi’nin adayı Ahmet Yılmaz da 9 oy aldı. 1381 kişinin oy kullandığı beldede 5 oy geçersiz sayıldı.

NE OLMUŞTU?

AKP’nin, beldeye bağlı Örs Mahallesi’nde kurulan sandıkta bazı seçmenlere sandık kurulu tarafından belediye başkanlığı pusulası verilmediği ve bu durumun da seçimin sonucunu etkileyeceği gerekçesiyle yaptığı ‘itiraz’ başvurusu üzerine seçimin yenilenmesine karar verilmişti.

Bin 700 seçmenin bulunduğu beldede oy verme işlemleri 08.00 itibariyle başladı. Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı toplamda 10 oy sandığının bulunduğu beldede oy verme işlemi 17.00’de sona erdi.