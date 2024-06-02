Sayılmayan oylar çöpe atılmıştı: Tekrarlanan seçimde kazanan belli oldu

Yayınlanma: 02.06.2024 - 18:21

Güncelleme: 02.06.2024 - 18:21

Edirne'de merkeze bağlı Umurbey Mahallesi'nde tekrarlanan muhtarlık seçimi için oy verme işlemleri, saat 17.00'de sona erdi. Toplam 6 sandıkta oy kullanılırken, resmi olmayan sonuçlara göre oy kullanan 575 seçmenin 326'sının oyunu alan mevcut muhtar Turhan Özgünden yeniden seçildi.



Turhan Özgünden'in azaları ise Ahmet Örs, Murat Nazlı, Ahmet Şahin, Serhat Rast, Birol Çulören, Hüseyin Urtekin, Göksel Çaylardan ve Serkan Öter oldu.

NE OLMUŞTU?

İddiaya göre, 3153 numaralı sandıkta kullanılan ve sayılmayan muhtarlık oyları, sınıfta bulunan temizlik görevlisi tarafından çöpe atılmıştı. Sandık görevlileri tutanak tutarken, muhtar adayları da itirazda bulunmuştu.

Durum, Merkez İlçe Seçim Kurulu'na bildirilmiş ve soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma sonrası Merkez İlçe Seçim Kurulu, Umurbey Mahallesi'nde muhtarlık seçimlerinin yenilenmesine karar vermişti.



