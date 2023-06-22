34 sendikacıya 265 yıl ceza!

Yayınlanma: 22.06.2023 - 03:00

Güncelleme: 22.06.2023 - 04:09

KESK İstanbul Şubeler Platformu’nun “Sendikal mücadele suç değildir, yargılanamaz” başlıklı açıklamasında, “iktidarın makbul vatandaş olmak istemeyen geniş halk kesimlerine vermiş olduğu bir gözdağı” olduğu belirtilerek “Bu kararı verenlerin bilmesini isteriz ki bu suçları tüm KESK üyeleri işlemiştir, işlemeye de devam edecektir” denildi.

Açıklamada, “10 yıl önce İstanbul’da gözaltına alınan KESK’e bağlı sendikalara üye 56 arkadaşımızdan 32’si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı. Tutuklamalar maddi delil olmaksızın polis fezlekeleri esas alınarak yapılmıştı. Gerek fezlekeleri hazırlayan polisler gerek tutuklama kararını veren hâkimlerin birçoğu darbe girişimi sonrası FETÖ üyesi oldukları gerekçesiyle hüküm giymişlerdir. Aradan geçen 10 yılda adil bir yargılamadan söz etmek mümkün değildir. Bizleri baskı altına almaya çalışan, haklı mücadelemizden döndürmeyi amaçlayan her türlü hukuk dışı ve fiili uygulamaların karşısında sessiz kalmayacağımızı haykırıyoruz” ifadelerine yer verildi.