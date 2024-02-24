4 yıldır aynı kişide! Turgut Altınok'tan 'et ihalesi' savunması: 'En düşük fiyatı veriyor, dolayısıyla o alıyor'

AKP'nin ABB Başkan Adayı Turgut Altınok, "Keçiören Belediyesi'nde et ihalelerinin son 4 yıldır aynı kişi tarafından alınması" sorusuna "Kim en düşük fiyat verdiyse ihaleyi ona verdik" yanıtını verdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.02.2024 - 21:43
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AKP Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkan adayı Turgut Altınok, Keçiören ilçesi Etlik semtinde esnafla kahvaltı programında bir araya geldi.

Altınok,  Keçiören'de 20 yıllık belediye başkanlığı döneminde imar rantından ihale alıp zengin olan bir kişi olmadığını öne sürerek, şöyle konuştu:

"İhaleleri yaparız, şeffaftır. Kim düşük fiyat veriyorsa o işi alır. Biz de öyledir. 20 yıldır görev yapıyorum, yüksek fiyat veren hiçbir firma bizden ihale alamamıştır. Kim en düşün verdiyse o almıştır. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı’nın ‘hesap soracağım’ dediği firmalar vardı. Ama aynı firmalar ihaleleri almaya devam ediyor. Bizde bütün ihaleler şeffaftır. 20 yıldır görev yapıyorum. 1 metrekare yeşil alan ne konuta çevrilmiştir ne ticarete çevrilmiştir. Ama milyonlarca kamulaştırma yapmışız, yeşil alanlar yapmışız, parklar yaptık, spor tesisleri yaptık."

İHALE ‘SAVUNMASI’

Gazetecilerin "Keçiören Belediyesi'nde et ihalelerinin son 4 yıldır aynı kişi tarafından alınması" hakkında sorusu üzerine, "Kim en düşük fiyat verdiyse ihaleyi ona verdik" diyen Altınok, şunları söyledi:

“Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı bu milyarlık ihaleleri kime verdiğini Ankara halkına açıklasın. ‘Hesap soracağım’ dediği firmalar büyükşehir belediyesinde geçen dönem iş alıp da ‘hesap soracağım’ dediği firmalara ihaleleri vermeye devam ediyor. Kamuoyu bunu sorsun. Bizde bir tane yüksek fiyat verip de ihale alan yok. Kim en düşüğü verdiyse en düşük verenlere ihaleleri verdik. Bizde bir tane istisna yoktur. İhale yapıyoruz; en düşük fiyatı veriyor, dolayısıyla o alıyor. Bizde saklı, gizli iş olmaz. Altınok’ta saklı, gizli iş olmaz. 20 yıllık görev sürem içerisinde paralı pullu soruşturmam yoktur. Adrese teslim bir tane ihale yoktur. 20 yıldır görev yapıyorum, adrese teslim bizde bir tane ihale yok."


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