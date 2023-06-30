5 ayda 101 kadın öldürüldü

Yayınlanma: 30.06.2023 - 03:00

Güncelleme: 30.06.2023 - 03:00

Türkiye’de 2021 yılının ilk beş ayında 79 kadın şüpheli şekilde ölü bulunurken bu sayı 2023’te 101’e yükseldi. Kocaeli’nde şüpheli şekilde evinde ölü bulunan Beyzanur Özel Fidan davasında 3 bilirkişiden ikisi olayın cinayet olduğunu biri ise intihar olduğunu söyledi buna karşın sanık Ömer F. beraat etti. Şüpheli şekilde bir pansiyonun üçüncü katından düşerek ölen Şebnem Köker davasında da sanık Timuçin Bayhan beraat etti.

Cumhuriyet konuya ilişkin Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Genel Sekreteri Fidan Ataselim ve mağdur ailelerle konuştu.

(Fidan Ataselim)

“Şüpheli kadın ölümleri en önemli meselelerden biri” diyen Fidan Ataselim, “Son yıllarda bizim verilerimize göre kadın cinayetleri belli bir seyirde devam ederken ve İstanbul Sözleşmesi’nden imzanın geri çekilmesinin ardından artarken şüpheli kadın ölümleri ise kadın cinayetlerinden çok daha fazla artıyor durumda. Burada gördüğümüz şey kadın cinayetlerinin büyük bir kısmı şüpheli kadın ölümü verilerinde gizli olabilir. Biz ailelere ulaştığımızda, bir adalet sürecinin takipçisi olduğumuzda şüpheli bırakılmış olan birçok kadın cinayetlerindeki deneyim üzerine gerçekleri açığa çıkartabiliyoruz” dedi.

Ataselim sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Yüksekten düşüp ölü bulunan kadınların yanlarında mutlaka bir erkek oluyor. Bu tip ölümlere intihar süsü vererek kaza süsü vererek cinayet olduğu gerçeğini gizlemeye çalışıyorlar. Her bir şüphenin üzerine gidilmesi gerekir. Hiçbir kimsenin aklında soru işareti kalmayacak şekilde gerçekler açığa çıksın.”

‘DAVA YARIM KALMASIN’

Beyzanur Özel Fidan’ın annesi Arzu Özel, “Bizim için çok acıydı. Bizim bir tarafımız yıkılırken o insanların oradan gülerek çıkması kelimelere dökülmeyecek duygulardı. Kızım evlendi ve çok pişmanım dedi” ifadelerini kullandı.

Dosyanın istinaf mahkemesinde olduğunu belirten anne Özel, “Odada kendini boğabileceği yer yok, tıbben bir insan kendini boğamaz. Olayın aydınlatılmasını istiyorum. Çocuğumun intihar ettiğine inanmıyorum. Ben ülkemde adalet istiyorum hiçbir davanın çözülmeden yarım kalmasını istemiyorum sonuç ne olursa olsun” diye konuştu.

‘BİLGİYİ NEREDEN ALDI?’

Şebnem Köker’in babası Abdullah Köker ise “Bu beraat kararı zaten başından verilmişti. Bizi resmen kandırdılar. Bir komplo kurulsa böyle kurulamazdı. Savcı olay yerine gitmeden mefta kalkıyor. Polis incelemeden olay kapatılıyor. Bir polis bizi aradı. ‘Kızınız üçüncü kattan, seni seviyorum diyerek aşağı atladı’ dedi. Bu bilgiyi nereden aldı? Bir polis kendi kendine bu yorumu yapamaz. Bu olaydaki bir erkek olsa bu olmazdı. Lanet olsun bu ülkeye kadın olarak gelmeye” dedi.