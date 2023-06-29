Karabük'te kadın cinayeti: Balkondan tırmanıp girdiği evde gelinini öldürdü!
Karabük'te bir süre önce cezaevinden çıkan Tarık Çimen, balkondan tırmanıp girdiği 3’üncü kattaki evde gelini Karbeyaz Çiçek’i başından vurarak öldürdü.
Karabük'ün Yenimahalle Gazi Caddesi'nde gece saatlerinde Tarık Çimen ile oğlu S.Ç. ve gelini Karbeyaz Çimen arasında 3 ay önce düğün meselesi yüzünden tartışma yaşandı.
Tartışmanın ardından şikayet üzerine cezaevine giren Tarık Çimen, 22 Haziran'da cezaevinden tahliye edildi.
Çimen, dün gece eşi G.Ç., çocukları S.Ç. ve M.Ç. ile gelini Karbeyaz Çimen’in yaşadığı eve gitti. Balkondan tırmanıp üçüncü kattaki eve giren Tarık Çimen ile aile bireyleri arasında tartışma çıktı.
Tartışma arbedeye dönüştü. Arbede sırasında Çimen, belinden çıkardığı tabancayla gelini Karbeyaz Çimen'i başından vurdu.
Olayın ardından adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Karbeyaz Çimen’in yaşamını yitirdiği belirlendi. Çimen’in cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için morga gönderildi.
Polis tarafından gözaltına alınan Tarık Çimen, emniyetteki ilk ifadesinde eşiyle birlikte iki oğlu ve gelinini öldürmek için eve gittiğini söyledi. Çimen, oğlu ve gelininin kendisine iftira attığını ve bu nedenle cezaevine girdiğini öne sürdü.
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