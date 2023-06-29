İzmir'de dehşet: Kadını ve onun ağabeyini öldürdü

Yayınlanma: 29.06.2023 - 16:54

Güncelleme: 29.06.2023 - 17:20

İzmir'in Buca ilçesinde saat 13.00 sıralarında Y.K., çocukları B.K.'yi annesi Fidan Bahçecioğlu'na getirdi. Burada Y.K., Fidan Bahçecioğlu ve onun ağabeyi Kenan Bahçecioğlu arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Y.K., yanındaki tabancayla Fidan Bahçecioğlu ve Kenan Bahçecioğlu'na peş peşe ateş etti.

Fidan Bahçecioğlu ve Kenan Bahçecioğlu ağır yaralanırken Y.K. oğlunu alıp kaçtı.

Komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Fidan ve Kenan Bahçecioğlu kardeşlerin hayatını kaybettiği belirlendi.

İki kardeşin cansız bedenleri polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili çalışma başlatan polis, Y.K.’yi Bornova ilçesinde yakalayıp gözaltına aldı. Y.K.’nin emniyetteki sorgusu sürüyor.