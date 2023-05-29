5 büyükşehiri kaybetti, oyları yüzde 7 düştü: AKP'nin 'doğrulma' hamleleri

Yayınlanma: 29.05.2023 - 10:32

Güncelleme: 29.05.2023 - 10:32

Türkiye 28 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci tur oylaması için sandık başına gitti. Resmi olmayan sonuçlara göre, Cumhur İttifakı adayı Erdoğan, Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı seçildi.

Seçim sonuçlarının ardından önce Kılıçdaroğlu ardından Akşener açıklama yaptı. Seçim sürecinin sona ermesiyle partilerin kongreleri de yavaş yavaş başlayacak.

CHP, 25 Temmuz 2020 tarihinde yaptığı 38. Olağan Kurultayı’nı “Cumhuriyeti demokrasi ile taçlandıracağız. Hedef İktidar” sloganıyla gerçekleştirmişti. 2 yılda bir yapılan ancak “Olası erken seçim” gerekçesiyle 1 yıl ertelenen kongre sürecinin önümüzdeki günlerde hızla başlatılması gerekiyor. Kongrede Meclis çoğunluğunun elde edilememesi ve Cumhurbaşkanlığı seçiminin kaybedilmesinin nedenleri ve sorumluları tartışılacak.

İLK KONGRE İYİ PARTİ'NİN

İYİ Parti’nin ise olağan kongre tarihi geçtiğimiz hafta duyuruldu. 24-25 Haziran 2023 tarihinde gerçekleşecek İYİ Parti 3. Olağan Kurultayı’nda da hem partinin Meclis seçimlerinde aldığı oy hem de Cumhurbaşkanı adayı belirleme sürecinde aldığı tutum tartışma konusu olacak.

Millet İttifakı bileşenlerinden Gelecek Partisi de yıl bitmeden kongresini yapacak. Gelecek Partisi kongresini kasım ayı öncesinde gerçekleşmesi bekleniyor. 29 Aralık 2020’de 1. Olağan Kongre'sini yapan DEVA Partisi’nin de yıl bitmeden kongresini yapması bekleniyor.

AKP'DE VİTRİN DEĞİŞİKLİĞİ BEKLENTİSİ

Duvar'dan Nergis Demirkaya'nın haberine göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 52 oy alarak yeniden seçilirken AKP'de yüzde 7’yi bulan bir düşüş gerçekleşti. 7'nci olağan kongresini 24 Mart 2021'de toplayan AKP'nin Mart 2024 yerel seçimlerinden önce 8’inci kongresini yapması bekleniyor. AKP'nin kongresinde milletvekili aday listelerinde yüzde 65’i bulan değişikliğin parti yönetimine de yansıtılması, yerel seçim öncesi yeni bir vitrin oluşturulması bekleniyor.

13. Olağan Kurultayı’nı 18 Mart 2021’de toplayan MHP’nin ise kongresini 1 yıl sonra gerçekleşecek yerel seçimlerin ardından yapacağı vurgulanıyor.