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Eskişehir'de AKP'liler ile CHP'liler arasında gerginlik!

Eskişehir’de kutlama yapmak için sokağa çıkan AKP'liler ile Millet İttifakı’nın seçim ofisinde bulunan partililer arasında gergin anlar yaşandı.

ANKA
Yayınlanma: 28.05.2023 - 21:24
Eskişehir'de AKP'liler ile CHP'liler arasında gerginlik!
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Eskişehir’de kutlama yapmak için sokağa çıkan AKP’liler, Millet İttifakı’nın seçim ofisinin önünden geçerken gergin anlar yaşandı.

Otomobillerden sloganlar atan AKP’lilere tepki gösteren CHP’liler ile AKP’liler arasında karşılıklı sözlü sataşma yaşandı. 

Ara sokaklara taşan gerginlik üzerine CHP Eskişehir İl Başkanı Recep Taşel ve Milletvekili İbrahim Arslan, partilileri sakinleştirmeye çalıştı. 


AKP CHP eskişehir

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