Eskişehir'de AKP'liler ile CHP'liler arasında gerginlik!
Eskişehir’de kutlama yapmak için sokağa çıkan AKP'liler ile Millet İttifakı’nın seçim ofisinde bulunan partililer arasında gergin anlar yaşandı.
Eskişehir’de kutlama yapmak için sokağa çıkan AKP’liler, Millet İttifakı’nın seçim ofisinin önünden geçerken gergin anlar yaşandı.
Otomobillerden sloganlar atan AKP’lilere tepki gösteren CHP’liler ile AKP’liler arasında karşılıklı sözlü sataşma yaşandı.
Ara sokaklara taşan gerginlik üzerine CHP Eskişehir İl Başkanı Recep Taşel ve Milletvekili İbrahim Arslan, partilileri sakinleştirmeye çalıştı.
İlgili Haberler
En Çok Okunan Haberler
-
- YSK Başkanı Ahmet Yener'den flaş açıklama
- RTÜK Başkan Yardımcısı Merve Dizdar'ı hedef aldı
- İşte ilk seçim sonuçları
- Pusulayı düşürdü, oyu belli oldu
- Erdoğan'ın oy kullandığı okulda gerginlik
- Oy kabinine silahla girdi, Kılıçdaroğlu'nu tehdit etti
- Soylu hedef aldı EGM harekete geçti!
- 'Dünyanın en uzun boylu kadını' oyunu evinde kullandı
- Cem Yılmaz'dan 'Merve Dizdar' paylaşımı
- Yasaklar sonrası CHP'den ilk açıklama