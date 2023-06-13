5. kattan düşerek yaşamını yitiren eski CHP'li başkan Nurdan Tavukçu son yolculuğuna uğurlandı
Rize’de 5. katta bulunan evinin camını silerken düşerek yaşamını yitiren eski CHP Rize Kadın Kolları Başkanı Nurdan Tavukçu Ardal, son yolculuğuna uğurlandı.
Geçtiğimiz gün öğle saatlerinde Rize'de Çarşı Mahallesi Hacı Eşref Caddesi üzerinde bulunan Ardal Apartmanı'nın 5. katındaki evinin camlarını silerken bir anda dengesini kaybederek düşen ve ardından kaldırıldığı Rize Devlet Hastanesi’nde dün hayatını kaybeden eski CHP Rize Kadın Kolları Başkanı Nurdan Tavukçu Ardal son yolculuğuna uğurlandı.
Rize Merkez Sahil Camii’nde öğle namazının akabinde kılınan cenaze namazına Rize Valisi Kemal Çeber, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı’nın yanı sıra Ardal’ın yakınları ve çok sayıda seveni katıldı.
Ardal’ın cenazesi kılınan cenaze namazının ardından Pehlivan Mahallesi’ndeki aile kabristanlığına defnedildi.
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