CHP'li Kemalpaşa Belediyesi'ne operasyon: 5 gözaltı
CHP'li İzmir Kemalpaşa Belediyesi'ne yönelik 'kamu harcamalarında usulsüzlük' iddiasıyla düzenlenen operasyon kapsamında 1'i başkan yardımcısı 5 kişi gözaltına alındı.
Kemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı, Kemalpaşa Belediyesi'nin geçen yıl 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için organize ettiği ancak Ankara'daki terör saldırısı nedeniyle iptal edilen Gülşen konseriyle ilgili 'kamu harcamalarında usulsüzlük yapıldığı' iddiası üzerine soruşturma yürüttü.
5 GÖZALTI
Soruşturma kapsamında 5 kişi hakkında, yakalama kararı verildi.
Polis ekipleri Kemalpaşa Belediye Başkan Yardımcısı A.B, eski Kültür ve Sosyal İşler Müdürü H.B, belediye personelleri S.K. ve B.B. ile organizasyon şirketi yetkilisi S.P'yi gözaltına aldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Geldikleri gibi gidiyorlar!
- Önder'in sağlık durumu ile ilgili yeni gelişme
- CHP, bir kurultay daha yapacak!
- 'Bu haberi bir muhalif yapsaydı...'
- 6 araştırma şirketinin anketinde çarpıcı sonuç!
- Aynı menzile yürümeye devam!
- Özel, Silivri'den Numan Kurtulmuş'a seslendi!
- MHP'li Büyükataman'dan Özel'e yanıt!
- Yattığı hastanenin karşısına pankart asıldı
- Ankara hareketliliğinin nedeni belli oldu