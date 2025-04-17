CHP'li Kemalpaşa Belediyesi'ne operasyon: 5 gözaltı

Yayınlanma: 17.04.2025 - 21:27

Güncelleme: 17.04.2025 - 22:23

Kemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı, Kemalpaşa Belediyesi'nin geçen yıl 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için organize ettiği ancak Ankara'daki terör saldırısı nedeniyle iptal edilen Gülşen konseriyle ilgili 'kamu harcamalarında usulsüzlük yapıldığı' iddiası üzerine soruşturma yürüttü.

5 GÖZALTI

Soruşturma kapsamında 5 kişi hakkında, yakalama kararı verildi.

Polis ekipleri Kemalpaşa Belediye Başkan Yardımcısı A.B, eski Kültür ve Sosyal İşler Müdürü H.B, belediye personelleri S.K. ve B.B. ile organizasyon şirketi yetkilisi S.P'yi gözaltına aldı.