CHP'li Kemalpaşa Belediyesi'ne operasyon: 5 gözaltı

CHP'li İzmir Kemalpaşa Belediyesi'ne yönelik 'kamu harcamalarında usulsüzlük' iddiasıyla düzenlenen operasyon kapsamında 1'i başkan yardımcısı 5 kişi gözaltına alındı.

CHP'li Kemalpaşa Belediyesi'ne operasyon: 5 gözaltı
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AA
Yayınlanma: 17.04.2025 - 21:27

Kemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı, Kemalpaşa Belediyesi'nin geçen yıl 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için organize ettiği ancak Ankara'daki terör saldırısı nedeniyle iptal edilen Gülşen konseriyle ilgili 'kamu harcamalarında usulsüzlük yapıldığı' iddiası üzerine soruşturma yürüttü.

5 GÖZALTI

Soruşturma kapsamında 5 kişi hakkında, yakalama kararı verildi.

Polis ekipleri Kemalpaşa Belediye Başkan Yardımcısı A.B, eski Kültür ve Sosyal İşler Müdürü H.B, belediye personelleri S.K. ve B.B. ile organizasyon şirketi yetkilisi S.P'yi gözaltına aldı.


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